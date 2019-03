Santa Tecla nunca se rindió, le tocó remar contra marea en el marcador, pero tuvo buenos pasajes de fútbol, ganas y, pese a que no logró remontar para firmar su segunda victoria consecutiva y la primera como local en el Clausura 2019, ya despertó.

Los dos goles de los pericos llegaron en el tramo final de cada tiempo, primero con Gerson Mayén y luego con Wilfredo Cienfuegos.

El entrenador Cristian Díaz se mostró satisfecho por la entrega de su equipo, tal como sucedió el domingo ante FAS en Ahuachapán. La diferencia fue que el domingo su equipo terminó desgastado físicamente y el jueves tuvo pierna y puso en aprietos a su rival.

“Fue un buen partido para mi equipo, el primer tiempo lo dominamos de principio a fin. Recibimos el primer gol de ellos pero el equipo no se amilanó. Inmediatamente nosotros tuvimos ocasiones claras de gol, conseguimos el empate al final del primer tiempo de manera justa. Y a partir de eso llevamos a un equipo como Águila, que tiene buenos jugadores, jugar a 40 metros del campo”, indicó.

Díaz agregó que Tecla no se salió del libreto en la segunda parte, pese a un gol tempranero. “ El segundo gol para Águila fue un error individual, nos lleva a la situación de desventaja nuevamente a los tres minutos, de nuevo cuesta arriba pero se volvió a ver el mismo partido del primer tiempo, con mucha tenencia y muchas ganas de jugar de los nuestros. Tuvimos opciones claras y empatamos casi a los 80 pero hubo un bache y ya al final no solo tuvimos control sino tuvimos para ganarlo. Me voy conforme por el rendimiento de los futbolistas, este es el camino y el equipo está levantando pero ya a prepararnos para el siguiente partido, ya que tenemos pocos días de descanso”.

No dudaba de que Águila tenía sus armas pero confiaba más en la respuesta de su plantel, explicó “No sé si tenían pensando hacer el partido que se les dio, en parte fue mérito de Santa Tecla porque estaban precisos Gerson, Baires, Rodrigo. Esperaba sin duda un partido duro contra Águila, es equipo grande y de los mejores del torneo pero también esperaba un buen partido de mis jugadores, estuvieron a la altura. Haber sometido a Águila por 70-75 minutos es meritorio y hay que focalizarnos en eso para poder seguir yendo adelante”.

Cuando se cumplían los 90 minutos, el defensor Kevin Ayala fue expulsado por acumulación de tarjetas. Cristian Díaz calificó de justa la roja y no tuvo reproches para su jugador.

“De esta manera está permitido, a nosotros nos gusta entrar con once y salir con once pero fue una jugada producto del juego, no fue una protesta, fue justa porque llegó tarde y golpea, tenía amarilla. Situaciones como esas no tengo mucho para agregar, las otras (expulsiones) son criticables y son para corregir. No tengo ningún reproche para él”, destacó el timonel argentino.

En la conferencia de prensa, a Díaz se le consultó si estaba satisfecho con la alineación de los atacantes Wilma Torres y Jairo Henríquez. Los defendió. “Jairo y Wilma hicieron un buen trabajo, colaboraron en la presión, su físico pequeño les permite desplazarse rápido. Estoy satisfecho no solo con lo que aportaron, ya que posteriormente los tres jugadores que ingresaron respondieron también (Colman, Cienfuegos y Rivera)”.

También opinó de que ve en franca recuperación a un Santa Tecla que inició mal el torneo. “Teníamos tres partidos importantes con el de Audaz (fin de semana) y dos grandes equipos habituales protagonistas del torneo. (FAS y Águila) Ya habíamos comenzado con el torneo de copa, con un buen triunfo y pasando de fase, hemos recuperado jugadores que han desarrollado su rendimiento. . Tengo un grupo fuerte, sano y sin nada raro y con muchas ganas de convivir bien. Este equipo se irá encontrando y debe mantener su rendimiento y ese es el camino, tener deseos de ganar”.