"Estoy con esa espinita de no jugar las finales"

Henry Romero no pudo estar en las últimas tres finales al hilo que ha disputado Alianza. En la primera ocasión, Apertura 2017, fue por lesión. Luego en Clausura 2018 y Apertura 2018 no pudo hacerlo por sanción.

Terminará contrato con los capitalinos en el Clausura 2019. Admitió que tiene deseos de seguir en las filas aliancistas desde el Apertura 2019. Por otra parte, el zaguero habló del trabajo fuerte, desde lo físico, en este periodo de adaptación de cara a la nueva competencia.



¿Cómo ha sido este pequeño lapso de adaptación para el certamen que se avecina?

Hemos hecho poco fútbol en este lapso. Pero este fin de semana tenemos un partido. Nos va servir mucho para ir soltando carga. Han estado un poco fuerte los días, pero de igual manera, la mayoría del grupo está acá. Nos conocemos bien y eso es lo importante para encarar los partidos que se vienen. El equipo ha venido trabajando bien. Ha habido trabajos un poco fuertes, porque no hay mucho tiempo para preparar mejor los partidos, desde lo físico. Pero estamos contentos, porque se viene un nuevo torneo. Queremos seguir haciendo bien las cosas y tratar de seguir haciendo historia.

Se fue el zaguero central uruguayo Darío Ferreira, para darle más espacio a los juveniles Mario Jacobo y Alexis Montes. ¿Cómo ve ese movimiento en zaga?

Sabemos del vacío que deja la salida de Darío Ferreira, pero también hay compañeros afuera que quieren hacer bien las cosas. Jacobo es un jugador joven. Creo que todo este tiempo le ha servido para aprender bastante, para seguir tomando experiencia. Va a ser importante para él que en este torneo va a tener más oportunidad de jugar.

¿Dónde está lo pendiente por mejorar en Alianza?

Creo que va a ser importante estar peleando en los puestos de arriba. Hay que tratar de asegurar el primero o segundo lugares. Lo que hay que tratar de mejorar sería volver a ser campeones. Las responsabilidades en estos equipos son grandes. Uno tiene que ser consciente de que el aficionado está allí, exigiéndote. Esperemos que podamos lograr los objetivos. Esperemos ser fuertes para poder encarar los objetivos de la mejor manera.

¿Cómo se ve de cara a su último torneo del contrato de dos años que firmó con Alianza?

Uno como jugador quiere dar lo mejor. Estoy con esa espinita de que no he podido jugar las finales, pero de igual manera, durante todos los torneos le he tratado de ayudar al equipo. Hay que dar el todo por el todo y luego que sea lo que Dios quiera

Termina contrato con los albos. ¿Tiene deseos de continuar en las filas de los paquidermos?

Sí. Me han tratado bien en Alianza. Me he acostumbrado ya a la capital, que fue algo que me costó al principio. Pero vamos a ver qué pasa en un futuro. Si toca sentarse, hay que hacerlo, sino pues tocará ver qué va a pasar.