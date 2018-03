Estos son todos los equipos clasificados al Mundial de Rusia 2018

Un total de 23 selecciones ya se clasificaron a la fase final del Mundial Rusia 2018, después de cerradas las eliminatorias de CONMEBOL y CONCACAF, aunque todavía falta conocer una plaza más, la que se define en CONCACAF.



Uruguay, Argentina y Colombia confirmaron su boleto tras conseguir resultados positivos en la última jornada suramericana. La celeste goleó a Bolivia, la albiceleste contó con el mejor Messi y venció a Ecuador, mientras que a Colombia le bastó empatar con Perú.



Aquí podés ver los goles de la jornada: "Argentina y otros clasificados en CONMEBOL"



Perú será la selección que disputará el repechaje ante Nueva Zelanda, mientras que la sorpresa la dio Chile, al perder ante Brasil y quedar en sexta posición, fuera de toda posibilidad de estar en Rusia 2018. La selección chilena era la bicampeona de América, pero no pudo asegurar su pase.



EN CONCACAF

Panamá y Honduras lograron hoy triunfos no aptos para cardíacos y lograron mantener vivo el sueño mundialista.



Los canaleros vencieron 2-1 a Costa Rica y logran el boleto directo al clasificar en tercer lugar, con 13 puntos. Será la primera experiencia de Panamá en una fase final de un Mundial mayor de la FIFA.



Aquí podés ver los goles: "Panamá hace historia y clasifica al Mundial de Rusia 2018".



Honduras venció 3-2 a México e hizo también 13 puntos, pero con peor diferencia de goles. Sin embargo, el cuarto lugar alcanzado le permitirá disputar una serie de repechaje ante Australia, en noviembre.



La sorpresa de CONCACAF fue la eliminación de Estados Unidos, quien no estaba fuera de un Mundial desde 1990. Perdió 2-1 ante Trinidad y Tobago, que ya estaba eliminada, y quedó en el quinto puesto, con 12 puntos.



EN EUROPA

Portugal y Francia fueron las últimas dos selecciones europeas en decir presente y se unieron a Alemania, Bélgica, España, Inglaterra, Islandia, Polonia, Serbia y Rusia (anfitrión).

En Europa aún están disponibles otros cuatro boletos, que se definirán en el repechaje de noviembre: "Así será la repesca europea"

En resumen, estos son los clasificados hasta el momento:

SUDAMÉRICA: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

CONCACAF: México, Costa Rica, Panamá

EUROPA: Alemania, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Islandia, Polonia, Portugal, Serbia, Rusia (anfitrión)

ASIA: Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita

ÁFRICA: Egipto, Nigeria