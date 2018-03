Estos son los tres salvadoreños que jugarán en el fútbol guatemalteco

Con el ascenso del Siquinalá a la Liga Nacional de Guatemala, el volante salvadoreño José Tovar ganó el derecho a jugar en la máxima categoría chapina a partir del Apertura 2017, uniéndose a Jaime Alas, del Municipal, y Kevin Santamaría, del Suchitepéquez, quienes eran los otros dos cuscatlecos en el país vecino.

"No conocía a Tovar, pero le deseo lo mejor. Su equipo acaba de ascender a primera división. Ojalá que así como le vaya bien y lo mismo le deseo a Kevin. Ojalá que siempre pongamos en alto el nombre de El Salvador", apuntó Jaime Alas.

Alas acaba de lograr un título con el Municipal y es sin duda el máximo referente cuscatleco en el fútbol guatemalteco.

YA SE CONOCÍAN

Kevin Santamaría manifestó que le alegra mucho que la presencia de tres salvadoreños en el balompié chapín para el Apertura 2017 y reveló que él y Tovar jugaron juntos hace algunos años.

"Yo habló mucho con José Tovar. Jugamos juntos en el Malacoff. Me alegra mucho por él, porque ha estado varios partidos sin jugar por estar nacionalizándose (guatemalteco). Me alegra que ahora vaya a jugar en primera división. Yo le dije que ahora que jugaremos en contra me iba a llenar de mucha alegría. Es un jugador que ha luchado mucho para llegar donde está", contó Kevin.

Sobre Jaime Alas, reconoció que es bueno que se quede en Guatemala y esté teniendo muchas bendiciones con el Municipal.

Por su parte, Tovar está agradado de poder jugar en primera división en Guatemala, dado que ni en El Salvador lo había conseguido.

"Esto de ascender no lo logré ni en El Salvador. A lo mucho que llegué fue a semifinales en segunda. Esto es lo mejor que me ha pasado en el fútbol. Acá estamos acostumbrados a que vengan argentinos y colombianos, pero el jugador salvadoreño es de buen nivel. Tiene garra y toque. Si uno sabe aprovechar esos dones que Dios le dio aparecen estos resultados. A mí no se me da mucha cobertura en El Salvador, ni saben que existo acá", indicó el mediocampista del Siquinalá.