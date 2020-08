“Estos partidos servirán para tomar ritmo para llegar mejor preparados a la siguiente fase”

Disputar esta fase previa del nuevo formato de competencia de la CONCACAF rumbo al Mundial Catar 2022 es beneficioso para la selección de El Salvador porque le permitirá tomar ritmo de competencia previo a la octagonal final que será más exigente, sostuvo el entrenador nacional, José Orlando Martínez.

Antigua y Barbuda, Granada, Montserrat y las Islas Vírgenes serán los rivales de la selecta, el estratega sostuvo que “como entrenador y ex jugador, considero que hemos sido beneficiados, no de que nos hayan retrocedido, porque al final, pareciera que no era el lugar que merecíamos, según el que habíamos ganado (sextos según ranking), pero por la etapa de la pandemia, por los días que no se ha entrenado, por el tiempo que los jugadores han estado parados (sin entrenar), creo que es una buena oportunidad para tomar ritmo, sin mucho margen de error, ante estos equipos, teniendo en cuenta que, al parecer, son selecciones mucho más accesibles que si hubiéramos iniciado en la siguiente ronda, donde creíamos que debíamos de iniciar, y quedar eliminados”, razonó Martínez.

Expuso que “para mí, desde ese de punto de vista es bueno, porque nos permite la oportunidad de entrenarnos, tomar ritmo, competir, luchar, obviamente, para pasar, porque tampoco quiere decir que será fácil, de pasar, a la siguiente fase, llegaríamos ante Trinidad y Tobago, ya con un nivel de competencia más alto”.

“Es como la oportunidad de conjuntarse, tomar la idea de equipo, creer, tomar confianza colectiva y llegar con mejor ritmo, al rival más fuerte”, añadió.

Retomar ese nivel de competencia es el principal reto, coincidió el entrenador, Misael Alfaro “será difícil, pero no imposible. (la selección, debe) tener microciclos de trabajo semanales, trabajar en todos los aspectos: técnicos, tácticos y físicos. Todo dependerá de la actitud que muestren los jugadores, para llegar en un estado óptimo”.

Añadió que “viéndolo bien, (el grupo) se ve accesible sin llegar a acomodarnos ni menospreciarlos, tratandolos como tal podemos aspirar a la siguiente ronda. Sin confiarnos y jugándoles con mucha más técnica y guardarnos las precauciones del caso”.

“Al principio, no son rivales que por historia han sido accesibles. Pasando al otro grupo habría que ver y prepararse de la mejor manera posible, para reventarnos ya con una idea táctica polivalente en defensa y en ataque”, expresó.

MUCHO POR HACER

Mientras que el técnico Ramón Sánchez, dijo que “las distancias se acortaron, sobretodo, porque otros países se preocuparon un poco más por mejorar poco a poco algunos aspectos que la misma situación que nosotros, la parte económica y todo eso, nos ha limitado de tener algunas cosas que son importantes como infraestructura y tantas cosas”.

Detalló que “nos hemos quedado un poco y por eso entra cierta duda, pero no dejamos de creer que realmente podemos sobreponernos a cualquier cosa que se nos presente cualquiera de las selecciones (de este grupo), en el pasado, hablar de estas islas, decíamos ‘ya la pasamos’, pero hoy, debemos de entender que las dificultades son mayores, sin embargo, la confianza no la perdemos. Considero que podemos conseguir la posibilidad de seguir escalando”.

El entrenador del Chalatenango analizó que la pausa en la liga local afectará “definitivamente, afectará, son más de cinco meses de haber perdido la continuidad que se traía del torneo local y el mismo trabajo a nivel selección, eso perjudicara, pero ahí es donde sale, ojalá, como antes se decía, ‘el famoso Indio Cuscatleco’ y que saquemos fuerzas de repente donde no las hay y poder sobreponernos a lo que nos presenten estas selecciones”.

Por su parte, el entrenador Efraín “el Chirolón” Burgos, manifestó que “la falta de peso en la CONCACAF nos dejó a un paso de tener esa opción (clasificar directo a la siguiente fase), cambiando el formato de una manera irresponsable, pero, considero que las posibilidades siempre son buenas para El Salvador, a pesar que el caribe ha mejorado tanto, o nosotros nos hemos estancado”.

“Años atrás, el Caribe no era un problema para nosotros, siempre eran partidos factibles que se solventaban sin mayor problema, la FIFA invirtió mucho en estos países del caribe, entrenadores europeos que han venido a darle un poco de potencia a estas naciones. Será difícil para El Salvador”, concluyó.