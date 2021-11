Estos jugadores se perderán el duelo FAS-Alianza

Este martes Alianza visitará el estadio Óscar Quiteño para medirse ante FAS en un partido correspondiente a la fecha 17 del Apertura 2021.

Ambos equipos se ubican en lo más alto de la tabla, pero llegarán a este encuentro con múltiples bajas.

Por el lado del equipo capitalino, no podrá contar con los volantes Narciso Orellana y Marvin Monterroza. En el caso de Narciso, el volante de contención salió lesionado del duelo ante Once Deportivo con una fractura en la clavícula derecha que lo dejará fuera de las canchas de cuatro a seis semanas; mientras que el capitán albo no jugará ante el combinado de Santa Ana por acumulación de tarjetas amarillas.

Esta será la primera vez que ambos futbolistas se perderán un mismo duelo ante FAS desde que se incorporaron a las filas del conjunto blanco en mayo de 2017. Por separado, ya se han perdido partidos ante los Tigrillos.

La última vez que Marvin Monterroza no jugó ante el conjunto santaneco fue en el Clausura 2021, duelo que se disputó en el Quiteño y que ganaron los locales con un marcador de 3-2. Mientras que Narciso Orellana no estuvo ante FAS en la jornada 6 del Clausura 2018, duelo que acabó con 0-2 a favor de Alianza en el estadio Cuscatlán y con seis jugadores expulsados, cinco de los locales administrativos y uno de los Albos.

En el caso de FAS, el cuadro asociado no contará con Andrés Flores Jaco, Kevin Ayala y Denis Pineda.

����Parte Médico Denis Pineda: El jugador presentó molestias musculares, por lo que se realizó el correspondiente estudio ultrasonográfico, con apoyo de Hospital Cáder, concluyendo que el jugador presenta: desgarro fibrilar en el músculo aductor largo izquierdo. pic.twitter.com/KKdJdkuMyU — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) October 29, 2021

Ayala no estará ante los capitalinos por acumulación de amarillas, Flores Jaco salió expulsado del encuentro ante Platense; y Denis Pineda es baja por un desgarro fibrilar en el músculo aductor largo izquierdo.