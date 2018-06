Esto necesita México para ganarle a Brasil

Grandes estrellas, pentacampeón del mundo, aspirante al título en Rusia 2018... Brasil saldrá como claro favorito frente a México en los octavos de final del Mundial, aunque en el fútbol las sorpresas nunca están descartadas.

¿Cuáles son las posibilidades del "Tri" de hacer historia y batir el lunes en Samara a la poderosa "canarinha" de Neymar y Philippe Coutinho?

Estos son algunos de los posibles problemas con los que tendrá que luchar la selección de Tite en la fase decisiva del torneo, donde cualquier error o distracción puede costar muy caro.

LOS NERVIOS

El seleccionador lo tiene claro desde hace días: el mayor rival de la "verdeamerela" puede ser ella misma si los nervios traicionan a sus jugadores. Es necesario un "equipo que mentalmente soporte la presión", pidió Tite tras el 2-0 contra Serbia. La obligación de ganar el título es una carga de siempre para la "canarinha", la selección más ganadora de la historia. Cualquier cosa que no sea volver a casa con la Copa es vista como un fracaso en el país sudamericano.

Una muestra de lo inhumana que puede llegar a ser esa presión son las lágrimas de Thiago Silva en Brasil 2014: el entonces capitán "canarinho" pidió a su técnico no ser uno de los lanzadores en la tanda de penales cuando sonó el pitido final de los octavos ante Chile y se echó a llorar desconsoladamente una vez ganado el pase a cuartos. Ante México en Samara será el próximo lunes como siempre: la mayor presión estará del lado de Brasil.



EL PELIGRO DE LAS CONTRAS

Si no hay grandes sorpresas, la "canarinha" debe tener el control de la pelota frente al "Tri". Como ante Suiza, Costa Rica y Serbia en la fase de grupos, Brasil necesitará paciencia ante la defensa rival. Y el mayor peligro llegará por los posibles contragolpes de los mexicanos, efectivos ante Alemania, aunque desaprovechados en la goleada por 3-0 que Suecia le endosó al "Tri".

"México sabe salir muy bien al contraataque, tiene delanteros muy rápidos", advirtió el central brasileño Joao Miranda. Uno de los traumas mundialistas de la "verdeamarela" surgió justamente de una "contra", nada menos que ante Argentina en los octavos de Italia '90: Brasil dominaba de forma aplastante, pero no conseguía marcar, y a pocos minutos del final llegó la genialidad de Maradona. Rodeado de rivales, el "Pelusa" se sacó de la chistera un pase magistral a Claudio Caniggia y Brasil quedó eliminado. Un jugador clave para Tite es por eso Casemiro, el "stopper" a cargo de frenar las posibles "contras" ante México.

LA FALTA DE PÓLVORA Y LOS PENALES

El poderoso ataque "canarinho" ha tenido algunas dificultades en Rusia 2018. El "cuarteto mágico" - Neymar, Coutinho, Willian y Gabriel Jesus - sufrió ante Costa Rica, en un partido resuelto sólo en el descuento por un gran Coutinho, que ya había brillado en el debut ante Costa Rica.

El "9" brasileño, Gabriel Jesus, no ha tenido hasta ahora fortuna y en la concentración mundialista brasileña en Sochi se especula una y otra vez con una oportunidad en el once titular para Roberto Firmino, que hizo una gran temporada con el Liverpool. Como fuera: si a los brasileños se les moja la pólvora y no consiguen vulnerar en el tiempo reglamentario la meta de Guillermo el "Memo" Ochoa, el arquero mexicano podría tener su gran momento en la tanda de penales.

LAS DUDAS EN LAS BANDAS

La reciente lesión de Marcelo aumentó los problemas de Brasil en las bandas, donde tienen a priori dos de los mejores laterales del mundo. Pero la inoportuna baja de Daniel Alves, que se rompió los ligamentos antes del Mundial, redujo las opciones de Tite en la banda derecha, agudizados por la lesión de Danilo en un entrenamiento durante el torneo, que lo forzó a dejar paso en los últimos partidos al tercer hombre, Fágner. Al otro lado, Marcelo salió lesionado en el partido ante Serbia por problemas lumbares. El regreso de Marcelo y Danilo frente a México no es seguro aún.