Esto dijo Rodolfo Góchez tras su primer triunfo al mando del Tecla

Rodolfo Góchez debutó ante el FAS, este domingo, en el Cuscatlán. Antes solo había sido asistente técnico. Estuvo como auxiliar de los argentinos Osvaldo Escudero, Ernesto Corti y Cristian Díaz, más el uruguayo Rubén da Silva.

En su primer juego al frente de los pericos, Góchez mandó un equipo al campo para ganar, para como él dice, volver a ver detalles que hacía tiempo no se veían en las filas de los tecleños. Así le ganó a FAS y lo bajó de la casilla seis.

"Fue un partido complicado. Contra FAS, los partidos siempre son así. A FAS le gusta jugar y no le gusta dejar jugar. Creo que en estos partidos no se trata de ensuciar el juego de los dos equipos. Lo más importante es el espectáculo. Nosotros tuvimos más la pelota e intentamos que no jugaran ellos", dijo el estratega del equipo verdiazul.

Góchez valoró que su equipo supo manejar el juego con tenencia de pelota, sobre todo en la segunda parte.

"Tuvimos la bendición de hallar ese gol. Los jugadores tuvieron el balón. Nuestro equipo está conformado para ser vivo, pero también para controlar los partidos y manejar los juegos con inteligencia", analizó.

SIN TEMORES

Por otra parte, Góchez asumió sin complejos el cargo de timonel principal, luego de la salida de Cristian Díaz, a mitad de esta semana.

"Cuando no se ha sido jugador profesional reconocido cuesta abrirse espacio como técnico. Las oportunidades llegan por bendición de Dios. Esto es más un premio a la lealtad de estar con el equipo. Desde que he sido asistente he trabajado en sostener una idea, que el equipo mantenga el estilo", dijo el timonel.

Góchez además confía en que el equipo tecleño pueda ganar los últimos tres partidos de fase regular y poder acceder a cuartos de final en una mejor posición. Por ahora es sexto con 25 puntos.

"Si hacemos los nueve puntos que quedan nos vamos a meter. Si recuperamos cosas que ahora vimos, sin duda vamos a tener más probabilidades en esas series mano a mano de semifinales y cuartos de final. Jugando bien, tenemos más probabilidades de llegar hasta donde podamos", aseguró.

"Nosotros pensamos en ser campeones de la Liga y Copa. Estamos pensando en Concachampions, estamos pensando en grande", dijo el entrenador de Santa Tecla.