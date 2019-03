Esto dice la dirigencia del PSG tras el fracaso en Champions

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, descartó tomar decisiones en caliente tras la nueva eliminación de su equipo en octavos de final de la Liga de Campeones, aunque reconoció que la duda se ha instalado en sus jugadores.

"Estoy decepcionado, es un resultado incomprensible, no se puede analizar", dijo. "La duda se ha instalado en la cabeza de los jugadores lo he sentido", agregó.

"Tengo confianza en el entrenador y en sus decisiones. No es el momento de tomar decisiones, hay que hacerlo con la cabeza fría. Hay que calmarse, analizar y también ver lo que quiere el entrenador", dijo.

SIN EXPLICACIONES

Por su lado, el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, se mostró abatido tras la eliminación de su equipo en octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United, y aseguró que no ha encontrado explicaciones a la derrota en el Parque de los Príncipes.

"Nos han ganado sin haber creado ninguna ocasión. Es algo que no puedo explicar, es increíble. Hemos controlado todo, hemos creado muchas ocasiones, pero no las hemos convertido y por eso hemos jugado demasiado tiempo con fuego. Pero ellos no nos han hecho una sola ocasión y han logrado tres goles", explicó.

"Esta derrota ha venido de ningún lado. No tiene nada que ver con la de hace dos años en Barcelona. Cuando pierdes con un rival que te lo pone muy difícil lo puedes entender, pero hoy no ha sido el caso. Derrotas así pasan una vez cada cien partidos. Es difícil de digerir, estoy muy decepcionado", agregó.