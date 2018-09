Esto dice el delantero Erick Rivera sobre su sanción con Limeño

El jugador Erick Alejandro Rivera de Municipal Limeño fue sancionado con dos juegos de suspensión por parte de la comisión disciplinaria de la FESFUT tras su expulsión el pasado sábado en Jocoro ante el cuadro local por la jornada 10 del Apertura 2018.

El atacante de origen tecleño miró la tarjeta roja por parte del juez Jaime Herrera al minuto 77 de juego luego de buscar un balón aéreo con el uruguayo Christian Maciel en el medio campo de los morazánicos.

El árbitro Herrera consideró que el atacante de los limeños lanzó un codazo al rostro del volante ofensivo de los jocoreños cuando buscó la pelota, acción que el propio jugador tecleño de 29 años refutó.

“Siento que la tarjeta roja fue injusta, nunca intenté agredir al jugador de ellos (Jocoro), pero ni modo, así es esto", afirmó Rivera ya con cabeza fría durante el entreno de los mineros.

"Creo que hay que aceptar la sanción de no jugar este domingo ante Audaz, pero mis compañeros me pueden suplir bien el domingo, será un juego duro, Audaz viene de perder y vendrá a buscar un buen resultado en nuestro estadio, nosotros también queremos alcanzar nuestra primera victoria en casa", aseveró.

Sobre la acción de su expulsión, Rivera insistió que “nunca busqué hacerle daño al jugador de Jocoro, a él (al árbitro Jaime Herrera) se lo dije, que en ningún momento intenté tocar al uruguayo (Christian Maciel), lo que pasa es que levanto el brazo pero fue una acción de inercia, creo que por la (baja) altura de él se miró como que lo había golpeado, pero para nada".

"ROBO"

"Hasta él mismo (Maciel) me dijo que era un robo (mi expulsión), pero estoy seguro que nunca lo toco, al final le dije al árbitro que mirara antes el video para que se cerciorara que no lo toqué en mi salto, lastimosamente al final me tocó la suspensión (de dos juegos) pero consciente que nunca le hice daño al jugador de Jocoro”, aseveró con resignación el ariete tecleño.

Sobre el duelo de mañana ante los vicentinos, Rivera fue claro en decir que “se ha trabajado bien, en esta vuelta se ha jugado buenos partidos pero el fútbol a veces no te brinda los puntos que buscás en la cancha, ahora estamos cuartos empatados en puntos con FAS, la lucha nuestra es terminar la primera vuelta en esa posición".

"En lo personal me toca solo prepararme para iniciar la segunda vuelta de la liga convencido que podemos terminar entre los primeros cuatro lugares, vamos a seguir trabajando para retomar mi puesto en la cancha”, indicó el atacante.