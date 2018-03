Este es el plan del Limeño para derrotar al Águila en cuartos de final

El Municipal Limeño quiere superar el escollo de los cuartos de final y el desafío empieza mañana cuando reciban al Águila, en el encuentro de ida de esta fase eliminatoria del Clausura 2017.Los dirigidos por Hugo Ovelar entrenan intensamente desde el domingo y si algo saben es que no hay motivos para cambiar su fórmula ganadora: el trabajo colectivo y la solvencia a nivel individual.Uno de los que más lo tiene claro es el veterano Yubini Salamanca, quien dijo que al cuadro emplumado le jugarán como lo hicieron a lo largo del torneo regular."El equipo siempre juega con la misma idea. No hay tácticas fijas que se vayan a practicar para ganar al Águila. Todos tiramos para el mismo lado", indicó.Asimismo, vaticinó que será un "bonito juego" en el que no pesará la ausencia del hondureño Julio César "Rambo" de León, expulsado la fecha recién pasada."Hay un buen grupo y funcionamos bien juegue quien juegue. Vuelve Juan José (Guevara) que venía jugando y ojalá que entre a dar el 100 por ciento", reflexionó el volante cuchero.De igual manera se refirió al buen momento de Óscar Móvil y Mártir Misael Contreras en el ataque: "El equipo en lo grupal e individual está bien. A Móvil y Misael se les está dando la oportunidad y la han aprovechado y eso nos beneficia", comentó.El Limeño espera sobrepasar una fase de eliminación de la que se despidieron prematuramente el campeonato anterior, cuando el Alianza los eliminó por su mejor posición en la tabla, tras un global de 2-2.