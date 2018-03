Este es el equipo más taquillero del torneo

El Alianza es el gran ganador de la primera vuelta del torneo Apertura 2017. Su buena forma deportiva lo tiene líder y también le ha dado beneficios en la parte económica, pues es el más taquillero y el que más aficionados mueve.Según los registros de la primera división, en los que no todos los equipos dan estadísticas completas, los elefantes han recaudado un total de 103 mil 380 dólares y ha llevado a las gradas del estadio Cuscatlán a 25 mil 18 hinchas.Le siguen en este apartado de taquillas el Águila -que solo en el "clásico" con los albos reunieron el 41 por ciento de su recaudación total- que sumó 79 mil 982 dólares, mientras que el Chalatenango fue el tercer equipo con mejores ingresos: 74 mil 318 dólares.El Sonsonate (con 41 mil 534 dólares) y el Limeño (41 mil 57 dólares) recaudaron cifras similares, aunque la administración cuchera no brindó los datos de forma completa. Les siguen el FAS (33 mil 216 dólares) y el Santa Tecla (24 mil 696 dólares) en este apartado.El equipo que menos recaudó, según la información hecha pública, es el Metapán, con 10 mil 150 dólares, en tres de las cinco fechas que fungió como local.Si bien el Alianza es el club que más afición llevó a sus encuentros como anfitrión, destaca también el poder de convocatoria del AD Chalatenango, que mantuvo a la hinchada del desaparecido CD Chalatenango, y que reunió 17 mil 215 personas, incluso más que el Águila y el FAS.Los emplumados llevaron a 15 mil 700 hinchas al Cuscatlán -donde iniciaron el torneo- y al Barraza, por lo que son la tercera afición que más acudió a ver a su club. El FAS, en tanto, es cuarto en este registro, con 11 mil 733 aficionados tigrillos en casa.El Pasaquina, que no reportó números de aficionados en cuatro fechas de local, solo marca un mil 100 personas en el San Sebastián.Estos son los números reportados en la primera vuelta del Apertura:TAQUILLAS (en dólares)Alianza - 103,380Águila - 79,982Chalatenango - 74,318Sonsonate - 41,534Limeño - 41,057FAS - 33,216Tecla - 24,696.25Audaz - 21,500Dragón - 18,373Pasaquina - 13,336Firpo - 12,596Metapán - 10,150.50AFICIONADOSAlianza - 25,018Chalatenango - 17,215Águila - 15,700FAS - 11,733Sonsonate - 10,333Tecla - 4,713Limeño - 3,893Dragón - 3,530Audaz - 3,500Firpo - 2,667Metapán - 2,045Pasaquina - 1,100*Limeño no reportó taquilla en fechas 1 y 6 ni aficionados en fechas 1, 3 y 6Audaz no reportó fechas 3, 5 y 8 ni aficionados en fecha 10Firpo no reportó fechas 6, 4, 7 y 9Pasaquina no reportó fechas 6 y 9 ni aficionados en fechas 4 y 11Metapán no reportó fechas 6 y 10Sonsonate no reportó fechas 9 y 11