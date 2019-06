Este es el balance de los salvadoreños en MLS de Estados Unidos

Cuatro futbolistas de raíces salvadoreñas militan actualmente en la Major League Soccer (MLS) y tienen cierta actividad. Este es el balance tras 16 jornadas de temporada regular en la principal liga de Estados Unidos.

Los cuatro, casualmente, juegan en la misma Conferencia, la Oeste, en la que el LAFC de Rodolfo Zelaya es líder, aunque este no ha debutado en la MLS, solo en Copa US Open.

ANDRÉS FLORES, PORTLAND TIMBERS

El ex jugador metapaneco y subcampeón de la MLS la temporada pasada es el que está logrando mayor actividad de los legionarios en la principal competencia del fútbol estadounidense.

Su debut en la campaña llegó en la jornada inicial ante Colorado Rapids, al entrar a los 86’ en el , empate 3-3 entre ambos equipos. No volvería a jugar hasta casi un mes después ante San José Earthquakes, donde volvió a entrar de cambio para jugar 16 minutos en la derrota del Timbers por 3-0.

Su primera titularidad fue el 13 de abril en una nueva derrota, esta vez ante el FC Dallas por marcador de 2-1 y desde entonces conservó un puesto en el 11 titular del técnico Giovanni Savarese, ya que salió de inicio ante Columbus Crew, Toronto FC, Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps.

Volvió a ser suplente contra Houston Dynamo y entró al 33’ por lesión de Christian Paredes. Fue titular nuevamente en la victoria de 1-3 en Philadelphia, pero no jugó en el siguiente partido contra LAFC, pero se mantuvo en la banca, ya que luego se incorporó a selección nacional.

De momento, “El Ruso” lleva nueve partidos disputados y acumula 563 minutos en cancha, aunque tampoco se ha estrenado como goleador o asistidor.

DARWIN CERÉN, HOUSTON DYNAMO

Tras militar en Orlando City y San José Earthquakes, Cerén llegó a su segunda temporada con los naranjas de Houston. En los 16 partidos disputados, fue titular contra Montreal Impact y el Seattle Sounders.

Fue inicial en la victoria de 2-1 ante Montreal y en la derrota en Seattle por la mínima. En este último salió de cambio al minuto 86 por el hondureño Óscar Boniek García.

En los otros partidos que presentó actividad, entró como suplente al minuto 79 ante el Colorado Rapids, en la victoria del Dynamo por 1-4; vio actividad al 80’ contra San Jose Earthquakes, en donde su equipo ganó 2-1; y en el triunfo como local contra Columbus Crew por 2-0.

Cerén acumula 211 minutos jugados en MLS, aún no ha asistido ni anotado goles en esta campaña y hasta el momento ha estado en la banca durante 11 partidos.

RODOLFO ZELAYA, LAFC

El jugador insignia que salió del Alianza FC no pudo disputar hasta hace pocos días un juego oficial con su nuevo equipo. Ya que tuvo una recaída de una lesión que lo mantuvo seis semanas inactivo y Bob Bradley lo mantuvo en espera mientras hacía trabajo de recuperación.

En la MLS aún no ha visto actividad; sin embargo, ya pudo jugar unos minutos en la US Open Cup en donde estuvo cerca de lograr su primer gol como angelino. Pero no pudo anotar porque su disparo de tiro libre pegó en el poste y luego fue rematado por su compañero Adama Diomande.

Fito dijo que espera a ser tomado en cuenta para el resto de la temporada regular de MLS, en donde ya transcurrieron 16 jornadas.

JUSTIN PORTILLO, REAL SALT LAKE

Hijo de padres salvadoreños y nacido en los Estados Unidos, Justin Portillo es un jugador recién llegado en marzo de 2019 al equipo de Utah, ha disputado alrededor de 99 minutos.

En el campo se posiciona como mediocentro y su debut vino el 23 de marzo antes Los Ángeles FC al entrar de cambio al minuto 75 de juego, pero no pudo evitar la caída de su equipo por 2-1 y se fue expulsado.

Logró ser titular hasta el 29 de mayo en la derrota como visitante de 2-1 ante el Montreal Impact. En ese mismo partido sería amonestado a los 60 minutos de tiempo corrido. Por desgracia de Portillo, en 11 de los 16 juegos estuvo en el banquillo.