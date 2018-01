Estas son las piezas extranjeras del Águila

El Águila completó su armada extranjera para este Clausura 2018 con el fichaje de tres foráneos que acompañaran al paraguayo Javier Lezcano en la lucha por elevar lo más alto posible el nivel de los emplumados en lo que resta de torneo.

Se trata del argentino Damián Luna y los colombianos Jaime Sierra y José Andrés Ramírez, quienes piensan aportar su bagaje para mejorar aún más el juego de los negronaranja, tras comenzar de manera aceptable el campeonato con dos victorias, un empate y una derrota.

Luna funge como mediocentro y llega con el objetivo de convertirse en pieza clave dentro del mediocampo migueleño. Actualmente cuenta con 32 años y procede del PGS Kissamikos de la segunda división de Grecia.

"Estoy muy contento. La verdad es que tenía muchas ganas de entrenar, así que estamos esperando que las cosas vayan de la mejor manera tanto en lo grupal como en lo personal", sostuvo el mediocampista argentino.

El volante gaucho comentó que su principal virtud es aportar con fútbol de primer toque para crear profundidad a la hora de lanzarse al ataque. De momento no ha jugado de lleno en conjunto en las prácticas emplumadas, pero aseguró que poco a poco se va adaptando.

Luna deberá hacer equipo con Sierra, quien luego de varios días de trabajo con el plantel emplumado, consiguió estampar su firma con los negronaranja para intentar ver sus primeros minutos el domingo ante el Municipal Limeño.

LOS CAFETEROS

"Ya firmé con el equipo. Estoy un poco más tranquilo. Estamos trabajando confiados y sin ningún problema. Espero que cuando se pueda jugar le pueda aportar al equipo todo lo que el profe quiere y lo más importante es que el equipo gane", sostuvo el atacante cafetero.

Su desempeño será acompañado por "Chepe" Ramírez, quien ya debutó con los migueleños y mantiene altas expectativas para lo que resta del campeonato en su primera incursión fuera de su natal Colombia.

"Realmente me he sentido muy bien. No he tenido ningún inconveniente e intentado dar lo mejor. Los resultados van acompañando lo que queremos y obviamente aspiramos a estar mucho mejor", apuntó el zaguero colombiano.

UN VIEJO CONOCIDO

Las tres nuevas piezas foráneas deberán conjuntarse con Lezcano, quien tras un paso exitoso en el Pasaquina, cumple su segundo torneo con el cuadro migueleño. Su principal sueño es ganar su segundo trofeo de Hombre Gol, tras ganar el primero en 2017.

"Estoy trabajando siempre. Yo hago siempre el trabajo que el profe me pide. Muchas veces para darle salida al equipo, en las pelotas largas, por ejemplo. Tratar de aguantarla allá arriba, aunque no haga goles. Tratar de habilitar a un compañero. Eso es lo que él me pide y yo estoy tranquilo", dijo el paraguayo.

Lezcano aseguró que hasta ahora se siente satisfecho con su rendimiento, aunque admitió que le falta dar más para que el equipo mejore en la parte colectiva.