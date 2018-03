Estas son las 12 Copas del Real Madrid

SAN SALVADOR. Luego de una actuación brillante y dominar a placer a la Juventus para llevarse la victoria por 4-1, el Real Madrid logró algo que hasta ahora ningún equipo había podido lograr: dos Champions League al hilo.Con el histórico logro, hacemos un recuento de las 12 coronas del cuadro merengue:Fue además en el primer año de la competición, 1956. Los blancos ganaron al Stade de Reims francés en el Parque de los Príncipes (4-2) con un once que debe ser recordado en la historia del Madrid: Alonso, Atienza, Marquitos, Lesmes, Miguel Muñoz, Zárraga, Joseíto, Paco Gento, Marsal, Héctor Rial y Di Stéfano.La Segunda la lograron en 1957 ante la Fiorentina (2-0) y en el Bernabéu. Los merengues comenzaban a dejar en claro su supremacía en el fútbol europeo.La Tercera, de 1958, en la prórroga al Milan (3-2) en Bruselas. Fue un partido complicado en un formato distinto al que conocemos ahora. El Real Madrid iniciaba una era y vencía a una de las potencias en Italia.la Cuarta, en 1959, en Stuttgart otra vez al Stade de Reims (2-0). Eran los años de Di Stéfano, el mejor jugador de la historia que ha tenido el Real MadridDurante muchos años, la BBC estuvo repitiendo la final de 1960 como regalo de Navidad. Lo catalogaban como el mejor encuentro en la historia del fútbol. Ganó el Real Madrid al Eintracht Frankfurt por 7-3 en Hampden Park, Glasgow, con cuatro goles de Ferenc Puskás y tres de Alfredo Di Stéfano. Ese día el Madrid se dio a conocer en el mundo.Conseguida en el estadio de Heysel de Bruselas en 1966. Fue una victoria por 2-1 al Partizán de Belgrado, pero ha pasado a la historia por cómo fue: once españoles en el campo. Ese Real Madrid es el único equipo que ha ganado la Copa de Europa con todos sus jugadores de una misma nacionalidad.El gol de Mijatovic es la imagen del Real Madrid moderno, del Madrid de las Champions y de los éxitos. No hay Copa de Europa más celebrada en la historia del club blanco que la Séptima en Ámsterdam. Y nada se le compara. Fueron 32 años de espera, muchos años en la penuria y siempre viviendo de las seis conseguidas antes. Fue la primera en color, la primera en formato Champions y la entrada del Madrid en el nuevo mundo.El Madrid se plantó en París para acabr el siglo de la mejor manera. Lo hizo con una cómoda goleada al novato Valencia (3-0). Los goles de Morientes, McManaman y Raúl colocaron otra vez al Madrid en el cielo de la capital francesa.El gol de Zidane es el mejor tanto de la historia de las finales de la Champions. La Novena siempre será recordada por eso. No fue celebrada como la 7ª o la 10ª, ya que venía el Madrid de ganar dos anteriores en cuatro años, pero esa volea del francés la convirtió en eterna.La espera fue menor, 12 años, pero lo que hubo entre medias fueron los años más duros que el Madrid ha tenido en Europa. Seis temporadas seguidas cayendo de forma vergonzante en octavos y muchos de ellos coindiciendo con la época más gloriosa del Barcelona. Fue la primera Copa de Europa de una generación que solo había vivido derrotas en Champions.La Champions de 2015, el 4-1 en Lisboa, es la mayor celebración del Real Madrid en todo el siglo por como se dio: el gol épico y agónico de Ramos en el último minuto de los minutos reglamentarios (el encuentro se fue a la prórroga) y el rival, el Atlético de Madrid que cerca estuvo de aguar la fiesta a los madridistas.La de este año bien podría entrar en el podio de Copas de Europa del Real Madrid. Su importancia radica en la repetición, en conseguir lo que hamás hizo nadie en esta Champions League y en sumarla a la Liga, algo que los blancos no sabían que era desde 1958. Han hecho historia