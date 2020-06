"Estamos tan desamparados por el formato de los contratos que avala FESFUT"

La situación de inestabilidad que ahora vive el fútbol nacional, debido a los efectos de la pandemia por coronavirus, ha sido el detonante para que el portero uruguayo salvadoreño, Rafael García, decida hacer valijas junto a su familia para irse al fútbol de Guatemala, en específico al conjunto de Municipal, uno de los de mayor abolengo en el país vecino. Es el equipo más ganador con 30 coronas.

Lejos de todo el intercambio de comentarios que hubo con la dirigencia alba en las últimas horas, García hizo un polo a tierra en esta plática con EL GRÁFICO, para poner en claro el panorama que ahora se le viene en el balompié chapín. Sin rodeos, el cancerbero charrúa expuso su preocupación por la escala de desprotección en la que está el futbolista ahora en medio de la pandemia. Los jugadores no cobran un peso desde mediados de marzo de este año, cuando FESFUT dio por concluido el certamen de Clausura. Por tanto, García no oculta que ese es un punto que también apareció en escena a la hora de tomar lo que él llama difícil situación de dejar las filas de Alianza.

"Tengo la fortuna de poder vivir de hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Este es mi trabajo. Muchas veces hay que tomar decisiones que son dolorosas, que incluso para nosotros como familia son así en ciertos momentos. Nos hemos visto perjudicados como jugadores por esta pandemia, por el formato de contratos que avala FESFUT y el interés por mis servicios de parte de Municipal ya venía desde hace mucho tiempo. Ahora, si no hay actividad, el jugador ni siquiera recibe un porcentaje de ingresos. En el momento (de decidir su salida de Alianza) se priorizó a la familia", dijo el guardavallas suramericano.

Tras el anuncio de su salida de las filas albas, García también reservó un espacio para hablar de lo deportivo. Agradece todo el respaldo que le dio el timonel colombiano, Wilson Gutiérrez, quien desde Colombia dijo que no iba a ser tarea fácil hallar el reemplazo del golero suramericano.

"Yo estuve en diálogo con el profesor Wilson Gutiérrez y le agradecí públicamente. Le agradezco por el apoyo que me brindó en la decisión tomada. Así como él muchas personas del club y la interna también me apoyaron. Pero yo considero que Yimmy Cuéllar está para hacerlo de buena forma en el arco de Alianza. Las comparaciones son odiosas y no nunca me consideré alguien imprescindible y no lo haré nunca. Muchas veces, Alianza ganó no estando yo en cancha", apuntó el portero suramericano en charla con este medio.

García mandó también un mensaje lleno de confianza a Yimmy Cuéllar, quien ahora se quedará como primera opción para defender el arco de los albos, a partir del Apertura 2020.

"Confió en Yimmy y creo que lo va a hacer bien. No creo que se sienta tanto mi ausencia. A parte Alianza ya tiene una base. Pero pude ganar tres de cinco finales que hice y creo que no es poca cosa. Es algo que lo logramos como equipo. Logramos salir adelante con diferentes jugadores. En finales hubo piezas importantes que no pudieron estar, pero igual logramos sacarla adelante. Logramos formar un equipo convencido de lo que queríamos. Me voy diferente en cuanto a madurez, con respecto a como vine en 2017", dijo el guardameta charrúa.

Agradecimientos

Ante la salida de García hubo diversidad de opiniones entre los hinchas blancos, pero el portero charrúa dijo que , en general, solo tiene palabras de agradecimiento con la hinchada de Alianza. "Lógico que cuando vine hubo algunos que cuestionaron mi llegada. Pero eso le pasa también a los grandes jugadores en el mundo. Entiendo que hay mucha gente que se pueda enojar, pero estoy tranquilo, porque he obrado bien y he dejado todo por el club. Si mañana me toca volver, lo haría. En su totalidad, la afición me ha respaldado, incluso hasta en los malos momentos ", dijo el portero uruguayo.

Luego, sobre su nacionalización como salvadoreño, García reafirmó que su relación con este país va a seguir siendo la misma. "Hay muchas cosas que me arraigan al país. Mi hija menor, Josefina, es nacida en acá, en 2017 y yo también me nacionalicé. Mi academia de porteros va a seguir acá con mi socio, Miguel Valiente, aunque yo no esté presente físicamente. No doy por finalizado nada. Es un cambio de ciclo y nada más. Ya el tiempo dirá qué es lo que sucede. Pero volver depende del momento del club, del mío, pero jamás cierro las puertas. En todos los equipos en los que he jugado dejo puertas abiertas. Si no es jugando, volvería para dirigir. Mi cariño por el país sigue", concluyó el meta suramericano.