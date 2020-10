Presidente de la primera división: "Estamos obligados a cumplir con las normas de bioseguridad"

El protocolo sanitario para los partidos de primera división con un máximo de 30 por ciento del aforo de los escenarios deportivos consistía en revisión de temperatura y dotación de alcohol gel en los ingresos y distanciamiento social tanto en las filas para comprar los boletos y en los graderíos.

En el Complejo Tierra de Fuego y en el Gregorio Martínez, todo se desarrolló bajo los estándares requeridos por la FESFUT, pero en algunos sectores de los estadios Jorge Suárez, de Metapán, y en el estadio Juan Francisco Barraza, de San Miguel, no se cumplió a cabalidad con el distanciamiento social. Los aficionados no respetaron las señalizaciones en los graderíos y los equipos no controlaron, de manera estricta, que se cumpliera.

Ante eso, la primera categoría creó la figura de un delegado de bioseguridad, para que vigile el cumplimiento de las medidas que rezan en el protocolo de bioseguridad, para evitar la propagación del covid-19.

"Se ha cumplido en los estadios con la toma de temperatura a los aficionados y la dotación del alcohol gel. También el espacio vendido a los aficionados en los estadios ha sido conforme al 30 por ciento que solicitó ante la FESFUT. El problema que estamos teniendo es cómo hacer que la gente se mantenga en esos espacios. Ya hemos hablado con la gente de Alianza para que se cumpla el protocolo y lo haremos con las otras barras. Yo estuve en San Miguel el sábado y en el área en la que estuvimos sí cumplimos con la distancia, dos asientos de por medio. El problema fue en el sector de sol, En los otros sectores se cumplió en San Miguel", dijo Samuel Gálvez, presidente de la primera división.

Luego, Gálvez confirmó que se aplicarán normativas internacionales para garantizar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. "Por el sonido local se pedirá al público que se guarde la distancia. Si no lo hacen, se detendrá el partido por dos minutos. Podría llegar, incluso, hasta la suspensión definitiva del partido. Hay medidas que habrá que tomarlas. Nunca nos imaginamos que hubiera pasado esto, porque se habló del porcentaje, pero vemos que la afición no quiere hacer caso. El viernes le mandamos una carta a cada equipo para determinar el porcentaje de aficionados que podían ingresar al estadio ", indicó el titular de la liga de privilegio en plática con EL GRÁFICO.

Por ahora, Gálvez no adelantó sobre lo que puede pasar en un futuro cercano si un sector de la afición continuara sin atender las medidas de bioseguridad. Por ahora se limitó a hablar de la aplicación de la normativa internacional en los estadios, que podría derivar en la suspensión definitiva de un partido. "Estamos obligados a cumpñir con las normas de bioseguridad

Voz de INDES

Por su parte, el presidente de INDES, Yamil Bukele, habló en sus cuentas de redes sociales sobre el desacato del distanciamiento social en algunos estadios. Este sábado por la tarde, Bukele escribió. "Es prudente que la FESFUT y primera división tomen medidas para regular lo que hoy (sábado) se vio en las gradas de los estadios en el inicio del Apertura. El cumplimiento de los protocolos de salud es algo de todos. De no regularse la situación, lo mejor sería jugar a puerta cerrada".

Luego, este domingo, Bukele escribió de nuevo sobre el tema en redes sociales. Pero en esa ocasión fue para agradecer a la primera división por su reacción, con medidas de normativa internacional, ante los hechos del sábado. "Esperamos que la afición acompañe las medidas y el protocolo y, de esa manera, todos podamos seguir disfrutando el espectáculo deportivo", externó desde su cuenta de twitter el titular del INDES.