Estadounidense con sangre salvadoreña busca un cupo en el Barcelona

El salvadoreño-estadounidense Carlos Amaya, un joven de 16 años radicado en California, cumplirá su sueño de enfundarse la playera del Fútbol Club Barcelona, al unirse a la academia del club catalán en Arizona.

Inspirado por el defensa central Carles Puyol, el juvenil destacó en la Pitman High School, en Turlock, California, donde se formó antes de participar y ser finalista del concurso "Sueño MLS". Ahora tendrá la oportunidad de su vida al probar su talento en la filial catalana.

"No soy un tipo tan grande, mido 5.5 pies (1.67 metros), pero soy muy físico", le dijo al portal de la Major League Soccer (la primera división estadounidense), mientras concursaba en el evento organizado por una televisora y coordinado por varios entrenadores.

Carlos dejó El Salvador, su tierra natal, a los seis años de edad, para cumplir sus metas y las de su familia (viajó con sus padres). De hecho, se probó en el LA Galaxy, en donde dejó buenas impresiones por su talento en la zona defensiva. Uno de sus preparadores lo definió como "brutal" para la marca.





LLAMADO PARA LA FILIAL DEL BARCELONA

"En mayo, el entrenador me escribió un correo electrónico y me dijo que sería una gran adquisición para la academia sub-19 del Barcelona y me ofreció una beca. Acepté la oferta y me moví a las instalaciones el 30 de junio y ese fue el principio de todo para mí", contó al diario local Turlock Journal.

Amaya es un fanático confeso del zaguero culé Carles Puyol, incluso lleva la cabellera de forma similar a la de su ídolo y juega en la misma demarcación del exbarcelonista.

"Creo que tengo una gran oportunidad de convertirme en un profesional después de mi tiempo acá. Tendré 17 años en septiembre. Creo que estoy en una buena edad para desarrollarme porque estoy muy joven y mi último objetivo es convertirme en un jugador, del tipo que Carles Puyol fue en Barcelona", manifestó la joven promesa al Journal.

Solo el tiempo y su esfuerzo dirán si Amaya logra convencer a sus entrenadores y recibir una oportunidad en Europa.