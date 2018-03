Estados Unidos se destapa y avanza a cuartos de Copa Oro

Estados Unidos resolvió hoy en los últimos minutos de su último partido de la fase de grupos el misterio de su clasificación a los cuartos de final al golear por 0-3 a la débil Nicaragua y desalojar a Panamá del liderato.Con los mismos 7 puntos de 9 posibles, Estados Unidos y Panamá dominaron el Grupo B, pero los norteamericanos, con el gol del defensor del Chelsea Matthew Mizga, alcanzaron un mejor saldo que los centroamericanos.El centrocampista Joe Corona, de padre mexicano y madre salvadoreña, encarriló con su gol la clasificación de Estados Unidos a la fase de los ocho mejores de la Copa Oro que se disputa y el resultado final de 0-3 condenó a Nicaragua al sótano del Grupo B.Corona, de 27 años, quien milita en los Xolos de Tijuana, resolvió un partido de escasas ocasiones de gol gracias a un certero pase a los 36 minutos del volante de origen colombiano Alejandro Bedoya.Sin muchas emociones, el partido jugado en el First Energy Stadium quedó para sentencia a los 56 minutos con un tanto de Kelyn Rowe, gestado también por Bedoya, quien hoy bordó una de sus mejores presentaciones con el equipo de las Barras y las Estrellas.Los de Bruce Arena pudieron cerrar su presentación en la fase de grupos con un resultado más holgado de no haber sido por el penalti que desperdició Dom Dwyer a los 51 minutos.Pero la puntilla llegó a dos minutos del fin del tiempo reglamentario gracias al tanto de Miazga, central de 21 años.Nicaragua, que a los 85 minutos perdió por doble amonestación al defensor colombiano Luis Copete, puso hoy fin a una melancólica travesía sin puntos al cabo de tres salidas, con un gol a favor, el primero en su corta historia en esta competición, y 7 en contra.Horas antes, en el mismo escenario, Panamá obtuvo su clasificación a expensas de Martinica con una goleada por 3-0.Panamá avanzó como segundo del Grupo B gracias a un saldo de 6 goles a favor y 2 en contra.Los anfitriones se quedaron con el liderato pues marcaron 7 y encajaron 3.En la misma llave Martinica cosechó 3 puntos, producto de una victoria y dos derrotas, con 4 goles a favor pero 6 en contra, y quedó a la espera de avanzar a la fase de los ocho mejores por la vía que premia a las dos selecciones que terminaron en el tercer puesto con mejor campaña.Honduras quedó el vienes en el Grupo A un saldo de 4 enteros, y este domingo el Salvador parte en el cierre del C con 3 unidades, con 3 tantos.