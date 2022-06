Estados Unidos logra empate ante El Salvador en el último minuto

Una vez más, en el último suspiro, El Salvador se quedó sin un premio que tenía en la bolsa. La azul ganaba con un golazo de Álex Larín pero cedió en el último suspiro ante un cabezazo de Jordan Morris para un 1-1 agrio.



Un resultado que deja el boleto a la Copa Oro en las manos, pero con la sensación que se pudo poner fin a la mufa de no derrotar a los norteamericanos desde 1992. Un partido sobrio en la primera mitad, pero que un descuido lo deja con bronca. La azul no supo contener el empuje rival en el segundo tiempo y pasó factura. Comenzó bien, pero el cierre lo complicó.





El terreno de juego no estuvo en las mejores condiciones. Las lluvia que ha caído en el territorio nacional en los últimos días dejó vulnerable el engramillado del estadio Cuscatlán y se notó para ambas selecciones.



A pesar de ello, la escuadra cuscatleca salió con la consigna de buscar el resultado y lo hizo con buena labor colectiva a la hora de marcar, robar y buscar transiciones que le permitieran aprovechar la velocidad de los extremos. Kevin Reyes fue un elemento importante en los primeros minutos para buscar las bandas, también Christian Martínez, quien aportó en la medular para recuperar junto a Narciso, pero también se proyectó en la ofensiva.



Fue de Martínez la primera ocasión, apenas sobre el primer minuto de juego, para buscar el marco rival con un remate de larga distancia que se fue desviado, dejando claras las intenciones de ir por el resultado.



Los cuscatlecos sabían que por el estado de la cancha, lo ideal era apoyarse y no engolosinarse con la pelota. Al llegar sobre los linderos del área, buscar el remate o el centro. Así llegó una buena oportunidad para Bonilla (2’) con un cabezazo que no pudo darle dirección.



Si bien Estados Unidos también tiene lo suyo, le costó llegar sobre el marco de González aunque llevó peligro. Sobre todo cuando se asentaron sobre la cancha, sobre el minuto 24, que obligó a una buena atajada del meta cuscatleco.



Sobre el minuto 35 llegó el gol de la ventaja cuscatleca. En un centro de Kevin Reyes por la derecha, llegó al otro extremo en el que Bonilla dejó para la llegada de Larín, quien controló y vio mal posicionado el portero Ethan Horvath. El cañonazo entró directo al marco dejando sin opciones a la zona baja norteamericana para el 1-0.



Así finalizó la primera mitad, con una escuadra salvadoreña que se apoyó para no dar espacios y buscar las bandas para atacar. Atrás, Rodríguez y Domínguez se complementaron para anticipar.



Ya en la parte de complemento, la azul se replegó y los norteamericanos tomaron la batuta del partido. Les faltó precisión sobre el área aunque contaron con buenas opciones a las que respondió bien González.



Se vinieron las expulsiones de Arriola, de los norteamericanos, y de Rodríguez por los nacionales, con los que el partido tuvo un cierre de infarto en el que Jordan Morris puso el 1-1 tras un cabezazo que dejó sin opciones a González y dejó todo con un mal sabor de boca