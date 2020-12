Estados Unidos aplasta a El Salvador 6-0

Un equipo alternativo de Estados Unidos goleó a El Salvador demostrando los nuevos estándares del fútbol moderno: velocidad, presión y pegada. El amistoso disputado anoche volvió a dejar en evidencia las carencias del equipo nacional que en menos de media hora había recibido cinco tantos y muy lejos de un rival que jugó a mil revoluciones.



Es una realidad. La selección no puede competir contra rivales que saben emplearse tácticamente y con un trabajo físico envidiable. El Salvador fue absorbido desde los primeros minutos al no saber qué hacer para marcar y tapar espacios. Su estilo más en “slow motion”, un fútbol obsoleto, fue presa fácil y nunca reaccionó.



En los primeros trazos, la presión y la velocidad de los norteamericanos fue la tónica para dejar en claro que el partido no sería un lecho de rosas.



La dinámica de Estados Unidos era clara: presionar y robar cuanto antes. A partir de ahí, ganaban en los duelos individuales para desbordar y mandar centros aprovechando la estatura y habilidad de los suyos.



Fue así que El Salvador no tenía una ruta clara de salida y su opción era el despeje. No había que calentar mucho el balón y se notó que no estamos acostumbrados a ese ritmo de juego.



A pesar de ello, la Azul también quería complicar en base a aprovechar sus puntas con Rivas y Pineda. Al minuto cinco, el primer riflazo de El Salvador fue de Darwin Cerén tras una acción rápida en el mediocampo. El volante nacional encontró el espacio y a pesar que Rivas y Díaz se abrieron para encontra el pase, Cerén decidió mandar el riflazo que encontró bien ubicado al portero Bill Hamid.







Ya sobre el cuarto de hora, los norteamericanos eran dueños del partido. Control en salida y a partir de la zona medular metían velocidad en transición ofensiva. A la azul le costó contener las marcas y había que multiplicarse sobre las bandas para tapar las llegadas.

la debacle

Al 17’ Paul Arriola abrió el marcador tras una jugada que venían practicando durante el arranque. Un trazo a profundidad para Mueller, quien se quitó la barrida de Marroquín y mandó el centro para que Arriola superara a Henry y pusiera el 1-0.



Un marcador justo y faltaba más. Chris Mueller puso el 2-0 dos minutos más tarde cuando encontró una zaga descontrolada por los desbordes. Para colmo, Sebastian Lletget puso el 3-0 en base a un balón filtrado que supo definir por arriba tras un desvío de Domínguez.



Mueller puso el 4-0 al 25’ tras un centro por la derecha y ganó las espaldas de los zagueros y de cabeza superó a Hernández. Luego, al 27’, Akinola aprovechó un regalo de Mueller y, en plena soledad, anotó.



El 5-0 ya sonrojaba. No hubo un indicio de cambiar para la azul sino pedir la clemencia del rival, que pasó, pues quitó un momento el pie del acelerador no sin antes mantener la posesión. Sin duda, Estados Unidos mostró fuerza mental, táctica y de posesión para arrollarnos.



Arrancando el segundo tiempo, Brenden Aaronson puso el 6-0. Una paliza para un partido en donde El Salvador pareció vivir décadas atrás. Esto, sin duda, abre el panorama sobre los estándares actuales en el fútbol para ser competitivos y obviamente nuestro fútbol no lo es. La Azul regresa con goleada y mucho camino por recorrer.