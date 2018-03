Estadios Cuscatlán y Ramón Flores Berríos maltratados por exceso de partidos

Los estadios Cuscatlán y Ramón Flores Berríos han sido las sedes más utilizadas por Águila, Alianza, Dragón y Municipal Limeño en este Clausura 2017.El conjunto emplumado ha utilizado en tres ocasiones el "Coloso de Monserrat" para jugar como local y ha usado una vez el estadio santarroseño para actuar en esa condición, debido a las remodelaciones que experimenta el estadio Juan Francisco Barraza.Por la misma situación, el Dragón ha disputado tres encuentros en el Ramón Flores Berríos y ha solventado un contejo en el Cuscatlán para aprovechar la cercanía geográfica y la posibilidad de incrementar sus taquillas (cuando jugó ante el Alianza).Por su parte, Alianza y Limeño, que son los verdaderos inquilinos del Cuscatlán y el Flores Berríos, respectivamente, han disputado cuatro encuentros cada uno tras siete fechas disputadas en el campeonato.En total, los estadios Cuscatlán y el Ramón Flores Berríos han albergado ocho partidos cada uno entre enero y febrero de este año, para totalizar entre los dos 16 encuentros disputados de forma continua.Si se han jugado 40 partidos hasta la séptima fecha del Clausura 2017, eso quiere decir que entre ambos estadios han albergado el 40 % de los juegos, sin contar que el Cuscatlán ya es utilizado también por el Atlético Marte de la segunda división Esta situación ha causado polémica entre técnicos y jugadores del redondo nacional, debido a las consecuencias negativas que genera el uso continuo de ambas instalaciones.Para el técnico del Pasaquina, David Omar Sevilla, la utilización desmedida de ambos estadios ha provocado que sus engramillados se desgasten, sin gozar del tiempo necesario para recuperarse."Han sufrido más de la cuenta los dos estadios. El Salvador siempre ha tenido problemas en el tema de canchas y eso es algo que se debería valorar de manera más atenta", manifestó Sevilla."La Federación (FESFUT) y la Liga deberían analizar esa situación para no maltratar los escensarios deportivos. Por ejemplo, en San Salvador está el 'Mágico' González y acá en Oriente hay otros estadios, pero no los prestan o no los autorizan porque algunos equipos se quejan porque están muy lejos", puntualizó.Sevilla añadió en esta coyuntura que el escenario más afectado ha sido el Ramón Flores Berríos, ya que de por sí no cuenta con un cuido más especifico para recuperar su terreno de juego."La canchita del Ramón Flores Berríos está bien maltratada. La han matado. Nosotros como Dragón hemos pedido que nos habiliten la cancha de Chinameca, pero no la han autorizado, a pesar de que es buena canchita", detalló Sevilla.En esa misma línea, Carlos del Giorno, volante argentino del Limeño, coincidió con el análisis de “Sevillón” y aseguró que ha habido un abuso en el uso de ambas canchas."El Ramón Flores Berríos se la está aguantando. El estadio tiene muchos desniveles y está muy dura. No ha tenido un lapso como para poder regarla o ablandarla un poco. Son muchos partidos los que está teniendo", aseguró Del Giorno."Con el Cusca pasa lo mismo. Está con bastante irregularidades. La grama está muy mala. Siendo un estadio lindo, tendrían que tenerla un poco mejor la cancha y no jugar tantos partidos. La cancha está mala por eso", amplió.Por su parte, Nelson Ancheta, técnico del Dragón, también reconoció el deterioro de ambas canchas, aunque lo atribuyó a diferentes causas."El engramillado del Cuscatlán está en mal uso, porque mucho lo alquilan para otros eventos. Pero igual, creo que puede aguantar porque tiene un buen sistema de riego", comentó Ancheta."En Santa Rosa lo que obstaculiza es el calor, ya que eso maltrata el estado del terreno de juego. El clima es demasiado caliente", valoró.En las próximas jornadas, tanto el Cuscatlán como el Ramón Flores Berríos serán utilizadas por los mitológicos, paquidermos, emplumados y santarroseños. Nada más este fin de semana el Alianza tiene planeado solventar su duelo contra el Sonsoante ante su público en dicho escenario.Mientras que el Ramón Flores Berríos será utilizado en la seguiente fecha por el Limeño y el Dragón, para solventar sus duelos ligueros y dejar al descubierto la falta de más canchas para solventar partidos de Liga Mayor.