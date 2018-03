Estadio Cuscatlán y Universitario descartados para finalísima de segunda división

El estadio Cuscatlán y el estadio Universitario están descartados para ser sede de la finalísima de la segunda división del próximo domingo, en la que se decidirá el nuevo ascendido a la liga mayor.El presidente de la liga de plata, Moisés Marín, reveló esta tare que al estadio Cuscatlán le están realizando trabajos de mantenimiento y no estará listo para el fin de semana."El Cuscatlán no sale a tiempo por las reparaciones que le están haciendo y la UES nos informa que estarían dando una respuesta a la petición que le hicimos de la cancha entre miércoles y viernes, algo que para nosotros se sale del margen de tiempo", explicó Marín.El partido está programado para el domingo a las 2:30 de la tarde.El congresillo de los equipos finalistas se realizará el jueves y en esa reunión ya deberá estar definida la sede del partido final.LAS OPCIONES QUE QUEDANLa tercera sede que tienen en consideración la dirigencia de la segunda división del fútbol nacional es el estadio de Las Delicias, en Santa Tecla, pero el "pero" que han puesto los equipos finalistas es el tipo de césped."Ellos no están acostumbrados a jugar en pasto sintético y solo quieren ocupar Las Delicias como última instancia. Será el directorio de la segunda división el que tomarán una decisión final", amplió el pope de la liga de plata.En las últimas opciones también surgió una cuarta opción: el estadio nacional Jorge "el Mágico" González, el cual sería cedido por las autoridades del INDES sin ningún problema."El INDES no cobra por prestar el escenario deportivo, solamente solicita una fianza de los organizadores por cualquier daño. El problema con el Mágico es que no cuenta con parqueo", expuso Marín.