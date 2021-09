Estadio Cuscatlán: ¿por qué le llaman 'Vietnam' al sector de Sol General?

Luego de 12 años, el estadio Cuscatlán volverá a albergar un juego de la fase final de las eliminatorias CONCACAF rumbo a un mundial (Catar). El sector de Sol General es el sitió más numeroso y a lo largo de los años es conocido como el sector de "Vietnam".

Pero a qué se debe ese apodo y cuál es su origen. Se consultó a tres periodistas de larga trayectoria para poder ahondar en este tema y para poder conocer más de cerca la etimología del nombre.

La respuesta de los tres periodistas consultados es similar. Le adjudican el nombre de "Vietnam" en referencia al conflicto bélico conocido como "Guerra de Vietnam" la cual duró 20 años (1995-1975) en el país del mismo nombre y con los países protagonistas Estados Unidos, China, la ex Unión Soviética y el mismo Vietnam.

Los periodistas explican que debido a la hostilidad, violencia y desorden con el cual algunos aficionados viven los encuentros de selección se le empezó a llamar "Vietnan" a Sol General, inicialmente en el estadio nacional Jorge "el Mágico" Gonález (ex Flor Blanca) a finales de la década de los 50 y posteriormente adjudicado también al estadio Cuscatlán.

"Ese nombre no se generó en el estadio Cuscatlán, sino que en el estadio Flor Blanca porque en esa época estaba la Guerra de Vietnam y eso se asociaba con caos, violencia, guerra y todo eso, entonces como el sector Sol del estadio tiraban pica pica, bolsas de orinas y era un solo desorden cuando se jugaban los partidos, entonces se le empezó a conocer como Vietnam. Cuando el fútbol se trasladó al estadio Cuscatlán se mantuvo ese nombre", aseguró el ex futbolista y periodista salvadoreño Manuel Cañada.

"La conducta de los aficionados fue la misma en el Cuscatlán que en el Flor Blanca", añadió.

Por su parte, el ex presentador de deportes en Canal 4 y Canal 12, Sergio Gallardo también adjudicó el apodo de Vietnam a Solo General como algo producido por el conflicto bélico entre los años 50-70.

"En los años 50' hubo una guerra entre Estados Unidos y Vietnam, Vietnam era una zona de conflictos. Sol General no era tan peligroso como ahora, pero no era muy recomendable llegar, pero como era una zona de conflicto le pusieron Vietnam. La guerra de Vietnam empezó en el 55 y terminó en el 75, por eso la gente decía 'irse a meter a Sol General es meterse en Vietnam'", contó el ex presentador de deportes de Canal 4 y Canal 12.

"Este calificativo lo hicieron comparándolo con la Guerra de Vietnam, ahí aparte del maltrato e irrespeto que existe, los ataques a los rivales, una vez a los periodistas en las últimas eliminatorias que se transmitió en el lado de Sol General, ahí estaban los canales mexicanos y Estados Unidos y ni a ellos los respetaron, ahí no hay códigos para nadie, hay consumo de drogas, consumo de alcohol, se supone que es una zona caliente", aseguró Carlos Aranzamendi, un periodista deportivo de larga trayectoria en radio y televisión.