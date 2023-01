Estadio Cuscatlán estará parcialmente listo a finales de enero

El presidente de Estadios Deportivos de El Salvador (EDESSA), Néstor Castaneda, aseguró en una entrevista con El Gráfico que esperan tener la grama del estadio Cuscatlán “en un alto porcentaje” para el arranque del torneo Clausura 2023, tras el desgaste que sufrió a finales del año pasado debido a la realización de conciertos y eventos de otra índole.



“Ya 21 de enero tener en un alto porcentaje la grama, tanto en la parte de comodidad para el jugador para que pueda correr y desenvolverse bien sin tener ningún tropiezo que afecte su integridad física, y la alternabilidad con los partidos de local y fuera del Alianza nos va a permitir en ese intervalo (seguir) con el tratamiento de la grama. Consideramos que para febrero la cancha va a estar en condiciones igual a como estaba antes de los problemas que se dieron en la grama”, expresó Castaneda.

Foto drone desde el costado sur del estadio Cuscatlán, recinto deportivo que sufrió daños en su grama a finales del año 2022 debido a diversos conciertos y eventos de otra índole. Foto Vladimir Fermán, El Gráfico.



“Ya con el plan de contingencia que tenemos ahorita vamos a llevarlo a su nivel óptimo y vamos a darle ese mantenimiento constante para que no se degrade nuevamente la grama y los partidos deportivos se puedan desarrollar en buenas condiciones, como siempre ha sido. Este impase que se dio por saturación no volverá a pasar porque vamos a darle ese mantenimiento constante para brindar las mejores condiciones para jugar”, agregó.



El presidente aseguró que se ha “suspendido toda actividad” en el estadio y que la concentración de los trabajos está en la aplicación de “agua, químicos y abono” al terreno de juego.



“En enero no hay ningún evento artístico, hoy todo es tratamiento a la cancha, así que esperamos que el 21 esté en un alto porcentaje, tal vez no en un 100 por ciento, pero en la medida que se va a ir desarrollando la liga, se va a ir recuperando la cancha”, reiteró.



Castaneda señaló que para seguir con el proceso de recuperación del césped, “los entrenos hemos solicitado que se hagan en la cancha sintética, para solo hacer los partidos oficiales aquí adentro para que permita ese restablecimiento. Ya en febrero estaríamos normalizando el engramillado”.



“En el estadio también estamos invirtiendo también para la facilidad de los aficionados, estamos arreglando los corridos de acá afuera del estadio para que el flujo de los aficionados tenga menos problema y sea más seguro para su tránsito, y de igual manera nos va a ayudar para los eventos artísticos”, añadió.



El presidente comentó que continuarán realizando eventos artísticos en las instalaciones del estadio Cuscatlán, sin embargo espera que no afecten mucho a la grama.



“Ya Alianza nos mandó una calendarización de todos los partidos que tiene a partir de enero, febrero y marzo. Vamos a hablar con los promotores para que los eventos artísticos se puedan armonizar y podamos tener a los artistas como los partidos de fútbol, con la condición que ya no se van a poder saturar a los artistas en días corridos”, indicó.



El representante de EDESSA aseguró que Alianza y FAS han solicitado utilizar el estadio para desarrollar encuentros. En el caso del equipo santaneco, lo ha hecho para partidos de CONCACAF y como sede alterna al Quiteño para el Clausura 2023.