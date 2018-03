La dirigencia de Águila en voz de su presidente, Pedro Arieta Iglesias, respondió al comunicado que los jugadores hicieron público ayer en redes sociales y confirmó a esta redacción que efectivamente tienen una deuda salarial con el plantel negro naranja de dos meses pero que han negociado pagarles un mes la próxima semana, algo que por ahora los jugadores no aceptan ya que han solicitado de manera abierta que se les cancele la totalidad de los meses atrasados.

“Sí, nos hemos atrasado ya dos meses de salario y lo que les hemos prometido (al plantel) que le íbamos a pagarles un mes de salario en los próximos días, nosotros estábamos esperando la confirmación de pago de uno de nuestros patrocinadores y estábamos gestionando esto para poder pagarles un mes y esperar un poco más en los próximos días con base también a que nuestra afición nos acompañe en los partidos de local para completar el atraso salarial”, afirmó Arieta.

El dirigente aguilucho aseveró que “esta situación no es exclusiva de Águila, lo están padeciendo la mayoría de los equipos de la liga, los jugadores nunca habían tenido esta clase de problemas, aun así han estado jugando y sabemos que hay mucha gente que en vez de ayudar nos han estado insultando a los directivos y a los jugadores de manera injusta que en nada abona a solucionar el problema financiero del equipo”, acotó.

El presidente del plantel emplumado rechazó de tajo algunas aseveraciones expresadas en el comunicado de los jugadores, especialmente en los meses adeudados y en torno a los premios incumplidos reclamados por el plantel negro naranja.

“Sobre el pago pendiente de premios quiero aclarar que se llegó a un acuerdo con los jugadores que dichos premios se les cancelaría única y exclusivamente si se ganaba el campeonato ya que no repetiríamos lo que hicimos en torneos anteriores donde negociamos premios por clasificarnos, otro por llegar a la final y otro premio por ganar el título. Al final se les canceló todo, no queremos seguir pagando por la mediocridad y en eso se acordó, pagarles todo si se salía campeón, algo que en los dos torneos anteriores no logramos”, confesó.

“Esperamos reunirnos después del partido del domingo ante Santa Tecla, hablé personalmente con Deris (Umanzor) esta semana sobre el pago de uno de nuestros patrocinadores este día (viernes) y que nosotros pondríamos otra parte para pagarles un mes de salario la otra semana que a más tardar el lunes, al final no podremos depositarlo ese día pero sí en el transcurso de la semana porque el pago se hará a inicio de la semana”, destacó el dirigente oriental.

Arieta Iglesias lamentó además la postura del plantel aguilucho ya que “ellos están con la idea que se les cancele los dos meses de atraso salarial y no un mes, no sé quién los está asesorando ya que es mejor que reciban una parte de su salario a que estén pasando penurias por no contar con una parte de lo que debemos. Ellos deben mejorar su condición deportiva, su rendimiento a fin que la afición se acerque de nuevo al estadio”, indicó.