Esta sería la primera baja confirmada en el Real Madrid

El Real Madrid ya empezó planificar la plantilla con la jugarán la temporada 2017-2018 y uno de los jugadores que abandonará el banquillo blanco el próximo verano es el colombiano James Rodríguez.James dejará el club merengue por petición de Zinedine Zinade, según reveló Josep Pedredol en el programa televisivo "El Chiringuito".Esto podría acelerar la salida: "James hizo un gesto obscenso a la prensa colombiana". Según el periodista, el colombiano ya fue exluido completamente de las filas de Fly Emitares, patrocinador global del Real Madrid, y su foto ya fue sacada por dicho patrocinador, lo que deja en evidencia que el cafetero no seguirá.Además, Zidane ya había comunicado a la dirección deportiva del club que el mediocampista no estaba en sus planes para la próxima temporada.Zidane siempre ha defendido públicamente su buena conexión y la confianza con el colombiano, aunque esa "confianza" no se ha visto reflejada en los minutos que el técnico fránces le ha dado. James ocupa el puesto 16 en el ránking de los minutos disputados esta temporada, con 1 mil 316.