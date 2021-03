Esta será la nueva regla para sancionar las manos en el fútbol mundial

En la reunión que contó con la participación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la International Football Association Board (IFAB) en su Reunión General Anual informó las decisiones adoptadas que tendrán fuerza de ley a partir del 1 de julio del 2021. Entre las principales modificaciones adoptadas se destacan los consejos para la interpretación de las infracciones de manos/brazos, un tema que en los últimos tiempo ha generado grandes discusiones.

Dado que la interpretación de los incidentes de infracción de manos/brazos no siempre han tenido la coherencia esperada al aplicarlas, los miembros confirmaron y dieron nuevas interpretaciones: “No todo toque de la mano/brazo de un jugador con el balón es una infracción”.

Se considerará infracción cuando un jugador toque “deliberadamente” el balón con la mano/brazo, por ejemplo, moviendo la mano o brazo hacia el balón. Es decir hay que considerar si la pelota “buscó” la mano de forma natural o si la mano o el brazo fue en búsqueda del balón deliberadamente.

En cuanto al criterio de la mano/brazo que hace que el cuerpo de un jugador sea “anormalmente más grande” (ampliar su espacio corporal), se definió que los árbitros tendrán que seguir usando su juicio para determinar cuándo se debe sancionar esto. La recomendación es que el jugador amplió el espacio corporal cuando la posición de su mano o brazo no es consecuencia del movimiento del cuerpo para la acción específica o no es justificable el accionar.

“Se considerará que el jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar la mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción”, aclararon en sus comunicaciones oficiales. Si el movimiento propio del cuerpo lo lleva a colocar su mano, no se debe considerar infracción.

Será infracción cuando toque el balón con su mano/brazo y haya ampliado el alcance de su cuerpo de forma “no natural”. El cambio le da al árbitro un mayor poder de decisión conceptual de juzgar lo natural a lo deliberado.

Además, si anota un gol en el arco contrario directamente con la mano o brazo se considerará falta, incluso si es accidental. También será sancionada una infracción si marca el gol inmediatamente después de tocar el balón con su mano o brazo, sin importar tampoco en este caso si fue accidental.

En cambio, el toque con la mano accidental que lleve a un compañero a marcar un gol o tener la oportunidad, ya no se considerará falta.

La Asamblea también incluirá otras aclaraciones para las Reglas de Juego de la temporada que se avecina: “La definición de la Ley 12 para la mano, según la cual el brazo termina en la parte inferior de la axila, debe usarse al juzgar si un jugador está en posición de fuera de juego”.

Mientras tanto, aclararon que se continuará hasta agosto del 2022 con las pruebas iniciadas en enero del 2021 para permitir un cambio extra si existe una posible conmoción cerebral. Al mismo tiempo, seguirán revisando la reglamentación de cinco modificaciones por equipo que se instauró tiempo atrás a raíz del prolongado parate por la pandemia de coronavirus.

“Los miembros también recibieron actualizaciones de la FIFA sobre las posibles adaptaciones a la Ley del fuera de juego y los últimos desarrollos relacionados con las innovaciones relacionadas con los árbitros asistentes de video (VAR) que podrían permitir que las competiciones con presupuestos más limitados utilicen la tecnología VAR”, aclararon.