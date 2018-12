Esta fue la última entrevista de Mauricio "Pachín" González

En la conmemoración de los 100 años de LA PRENSA GRÁFICA, Mauricio "Pachín" González brindó su última entrevista a este medio. Esto nos comentó:



Para Mauricio Ernesto González Barillas, conocido en una sola palabra como “Pachín”, ser parte de la historia de LA PRENSA GRÁFICA en estos 100 años de existencia es motivo de orgullo.

Ataviado siempre con ropa deportiva y ágil para dirigir con sus fuerzas la escuelita de fútbol que maneja todas las tardes en una de las canchas del Cafetalón, en Santa Tecla, a pesar de que cumplirá 73 años de vida, el diario vivir del mayor de la dinastía de “los Pachines” transcurre casi siempre detrás de una pelota de fútbol.

“Pachín” destila modestia a borbollones por la piel y no se inmuta en declararse inmune a las adulaciones en su época dorada como uno de los delanteros más letales que ha tenido este balompié y la selección nacional.

“Podría decirse que si bien es cierto a uno le agrada, la verdad es que eso no me cambiaba mi rutina, nunca guardé recortes, mi abuela tenía dos maletas repletas. Ella se llamaba María García, mi abuela Maya, ella tenía todos mis recortes y lastimosamente se perdió el día que ella murió”, recuerda con nostalgia Mauricio Ernesto.

El hermano mayor de Jorge “Mágico” González admite que la celebración de los 100 años de LPG lo llena de regocijo al comentar: “El hecho de que LA PRENSA GRÁFICA cumpla 100 años el propio día de las madres, deseo señalar que mi madre Victoria sí tuvo una influencia profunda en mi carrera como futbolista, a ella le encantaba el fútbol y ante sus recursos limitados siempre me acompañó en mis partidos.”

“Pachín” confiesa, al recordar las fotografías publicadas en LA PRENSA GRÁFICA de sus gestas en la cancha de fútbol: “Mirarme en los periódicos me agradaba porque antes de jugar el técnico del Atlético Marte, que era Isaías Choto, decía que no me colocaba a jugar porque era muy delgado, pero precisamente en esa publicación de LA PRENSA GRÁFICA de 1961 aparezco en contraportada del diario porque anoté dos goles al Juventud Olímpica, incluyendo el primer gol del torneo 1961-1962, lastimosamente perdimos ese partido 4-3 y jamás el profesor Choto me dejó en la banca después de ese partido”.

Verse en las páginas deportivas de los periódicos no era un afán para Mauricio González, de hecho manifestó: “No le ponía mucha atención a mis publicaciones porque mi pila era jugar fútbol, mis padres sí disfrutaban de las publicaciones de LA PRENSA GRÁFICA y casi siempre mi papá me llamaba para mostrarme que había una foto mía”.

“Pachín” admitió: “De todas las publicaciones que me hicieron en LPG la que más recuerdo es la que salió cuando estaba con la selección nacional en 1963 en el NORCECA y jugábamos en el Flor Blanca ante Curazao, esos jugadores medían más de 1.90 metros y en un tiro de esquina me llegó a mí, la dominé con mi muslo y de volea les anoté un gol, esa foto me quedó en mi memoria por lo que significó ese gol ante una persona más grande que yo”.

El exseleccionado nacional mandó un mensaje de felicitación a LPG al señalar que es un medio que “ha servido de motivación a muchos deportistas”.

"LPG siempre le ha dado seguimiento al trabajo de los atletas nacionales y eso te permite y te invitaba a realizar un esfuerzo adicional”, dijo.