Esta estrella del Real Madrid vive como “un mortal más”

Uno de los zagueros más cumplidores del Real Madrid y de perfil más discreto, Nacho Fernández, tiene un estilo de vida sencillo y a la vez, una historia muy interesante.El defensa central, lejos de tener una residencia lujosa como la mayoría de sus compañeros, vive en su pueblo natal, la relativamente pequeña ciudad de Alcalá de Henares, más famosa por sus museos y teatros que por el atractivo urbano de las zonas exclusivas de Madrid.En una entrevista, Nacho dijo que "yo siempre digo que soy una persona familiar, me gusta estar rodeado de mi gente, de mis amigos, ir al cine", actividades que equipara con su vida de superestrella del club blanco.El jugador merengue es un hombre de familia, como lo muestra esta imagen:Al zaguero le detectaron diabetes a sus 12 años, pero eso no impidió que continuara con su sueño de ser futbolista. Sin embargo, debe cuidarse mucho más que el resto de sus compañeros de club."Fueron unos días duros, para mi familia y para mí. Un fin de semana complicado hasta que llegó el doctor y me dijo que tenía que seguir jugando al fútbol. Ese lunes ya era el niño más feliz", comenta Nacho sobre ese día en que le dieron la noticia.En la actualidad, es uno de los hombres de confianza y va ganando popularidad en la medida que sigue con buenas actuaciones. Y eso no le evita seguir a su hermano, Alex, que ya juega en la liga de ascenso con el Elche.En la imagen junto a su hermano, Alex:También le motiva su llamado en últimas convocatorias de selección mayor española: "Entrar en los planes de Julen (Lopetegui, el entrenador) es una alegría tremenda, porque ir a la selección era un sueño desde pequeñito", afirma.