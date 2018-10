“Esperamos que el técnico de la selección se ponga en nuestro lugar”

Fiel a su estilo, el timonel del Santa Tecla, el argentino Cristian Díaz, fue de frente para hablar de la lesión de Juan Barahona en el juego del sábado, contra Barbados, un tema que ha causado cierta molestia contra la selección salvadoreña.

En plática con EL GRÁFICO, el timonel gaucho trajo a cuenta que Santa Tecla ha colaborado de lleno con las convocatorias de la selección, pero cree que es hora de sentarse con el estratega de la azul, Carlos de los Cobos, para que cada quien pueda entender las necesidades de cada una de las partes.

Hay incomodidad en usted por la lesión de Juan Barahona en la selección, ¿por qué exactamente?

Lo que necesitamos es tener una relación directa con la selección. Ahora Santa Tecla es uno de los equipos que más futbolistas aporta a la selección. Teniendo en cuenta tanta convocatoria que Santa Tecla tiene, me parece que debe haber una comunicación para poder planificar. Hemos cooperado con la selección en periodos que no son fechas FIFA. Para planificar el partido contra Metapán (fecha 13) dispusimos de los seleccionados solo jueves y viernes de la semana previa. Eso, entiendo, es dar ciertas ventajas contra aquellos equipos que no tienen convocados.

¿Es cierto que Barahona llegó de la selección sin ninguna referencia del médico del combinado absoluto?

Lo de Juan es preocupante. Llegó el dia lunes al entreno de Santa Tecla sin un estudio sobre su lesión. Pongo el caso de Jacobo Moreno, quien se lesionó en el juego contra Alianza, de la tercera fecha. De inmediato se trasladó a ese jugador a un hospital. Si un club de fútbol tiene las posibilidades de recurrir a un sitio para realizar un estudio correspondiente con un futbolista propio, ¿cómo la selección nacional no lo tiene o no lo hace? Que quede claro que la lesión de Barahona es un accidente. Son cosas a las que los futbolistas están expuestos, pero eso no es el punto, es lo que viene posterior.

Con la salida de Juan, por lesión, se hace más limitada la plantilla tecleña...

Lo de Juan se da en una zona del campo donde los jugadores no nos abundan. Tampoco tenemos a (Yosimar) Quiñónez. Barahona lo ha tenido que hacer en ocasiones como defensa central cuando no es su posición habitual. No tenemos en número la cantidad de futbolistas que nos vendría bien. Ya no tenemos a Roberto Domínguez y Barahona y Quiñónez están lesionados. Nos encontramos con un inconveniente que conspira hoy con los objetivos que tenemos trazados. Hay que buscarle la vuelta cuando hemos tenido otras ausencias.

Equipos como Alianza no cederán a sus jugadores para microciclos de selección que no están en fecha FIFA, debido a la seguidilla de partidos que tiene, ¿Santa Tecla iría por el mismo camino?

Es cierto que tenemos un calendario apretado de acá al final. Si soñamos con llegar la final, de acá a la mitad de diciembre quedan 60 días, que son en torno a 15 partidos. Si le agregamos a eso la fecha FIFA del juego contra Bermuda (16 de de noviembre) hay un grupo de futbolistas que podría llegar a disputar 16 partidos. Luego si le sumamos Copa El Salvador, el calendario es agotador, de ninguna manera favorable.

Yo lo que pido es una reunión (con De los Cobos) porque los entrenadores debemos hablar con entrenadores. Insisto, en los microciclos anteriores hemos colaborado al cien por ciento con la selección. No estamos en condición de dar ventajas. La semana pasada nos tocó trabajar con diez futbolistas de campo y nos tocó completar con la reserva. Eso es dar mucha ventaja para un equipo que lucha por el título.



Entendemos que buscará una reunión con Carlos de los Cobos, ¿cuándo?



Yo me trato de poner en el lugar del entrenador de la selección. Lo mínimo que espero es que el entrenador de la selección se ponga en el lugar del técnico del Santa Tecla, para poder trabajar de una manera mancomunada. Voy a buscar una reunión con De los Cobos. Una vez que la concrete tendré todo más claro. A partir de ahí sabremos cómo movernos de cara al futuro de todos.

¿Podemos presumir que en esa reunión con De los Cobos usted pedirá que se reduzca el número de convocados a la selección de parte del Santa Tecla?

Esa es una presunción. Hablaremos el día que se dé, si es que se da. Eso es lo que espero, que todos entendamos las necesidades de los demás. Si eso ocurre, será todo muy fácil.