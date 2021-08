Españoles siguen en el Metapán

La dirigencia del Metapán anunció el pasado domingo que aparte de la salida del cuerpo técnico comandado por Juan Cortés, dos de los jugadores españoles que reforzaron el equipo tambien saldrían. Sin embargo, ya bajo la tutela de Misael Alfaro como nuevo estratega han decidido darles una nueva oportunidad.

Se trata de los españoles Juan Ramón García y Manuel Suárez quienes según la dirigencia no estaban aportando lo esperado. Lo cierto es que tras reunión con el técnico Alfaro pidieron quedarse para dar su aporte a lo que el nuevo cuerpo técnico accedió.

"Yo no doy por enterrado a nadie. No me gusta llegar a un lugar y quitarle el trabajo a nadie. Pidieron una oportunidad, los vi y tienen condiciones ¿que hay que trabajarlos? Sí, y aquí están. Las puertas no se le cierran ni se le quita el alimento a nadie", dijo Alfaro.

"Pasé diez meses sin trabajar y venimos de sufrir muchas cosas en los cuales también me pongo en los zapatos de ellos. Están lejos de su país y tienen calidad, mucha disposición, era muy duro dejarlos ir con 20 minutos de juego y no es de echarles la culpa de lo que pasó en el equipo. Aquí somos todos y lo importante es que hagamos todos el esfuerzo", agregó el estratega calero.

Por el momento las bajas jaguares en el campeón son el delantero Marvin Márquez quien sufrió una ruptura de ligamentos cruzados y no jugará más en el Apertura 2021, mientras que Fernando Castillo sigue con su tratamiento por molestias de la tiroides y no tiene fecha de regreso a los entrenamientos.