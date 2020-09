España retoma la era Luis Enrique con seis debutantes y el foco en Alemania

La selección española ya está concentrada desde este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con 24 hombres a las órdenes del entrenador Luis Enrique, que retoma un ciclo interrumpido en junio de 2019 con seis debutantes, con el foco en el primer duelo de la Liga de Naciones ante Alemania del jueves y con un solo cambio respecto a la lista original: Gerard Moreno por Mikel Oyarzabal, que resultó el domingo positivo por covid-19.



"¡Todo OK! Nuestros internacionales llegan a la concentración en la Ciudad del Fútbol", anunció la selección a través de sus medios oficiales, después de la llegada de los jugadores al cuartel general, del que se desplazarán a sus partidos contra Alemania, el jueves en Sttutgart, y contra Ucrania, el domingo en Madrid.



Es el reencuentro de Luis Enrique con sus jugadores. No dirigía al equipo en una concentración desde la interrupción en su cargo desde junio de 2019, al que regresó el pasado noviembre, aunque desde entonces no había habido convocatoria ni concentración hasta ahora. La cita de marzo se suspendió por la pandemia de la Covid-19.



Y es el estreno, a la vez, de seis futbolistas con pasado en las categorías inferiores del equipo nacional y presente en la absoluta este mes de septiembre: el portero Unai Simon (23 años); el defensa Eric García (19); los centrocampistas Mikel Merino (24) y Óscar Rodríguez (22); y los atacantes Ansu Fati (17) y Ferran Torres (20).



Una garantía de futuro de un equipo formado para esta ocasión por 24 jugadores y que se completa con los guardametas David de Gea y Kepa Arrizabalaga; los defensas Dani Carvajal, Jesús Navas, Sergio Ramos, Diego Llorente, José Luis Gayà, Pau Torres y Sergio Reguilón; los medios Thiago Alcántara, Dani Olmo, Adama Traoré, Sergio Busquets, Rodrigo Hernández y Fabián Ruiz; y los atacantes Marco Asensio y Rodrigo Moreno, además de Gerard Moreno, que ha reemplazado a Mikel Oyarzabal, baja desde el domingo por Covid-19.



El objetivo de todos ellos es inmediato. La Liga de Naciones comienza el próximo jueves para la selección española, con la visita a Sttutgart para enfrentarse a Alemania. Tres días más tarde, el equipo recibirá a Ucrania en el estadio Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Suiza completa el grupo.EFE