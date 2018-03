España ganó a Italia y se acerca al Mundial

La selección española ganó hoy medio billete para el Mundial de Rusia 2018 al derrotar a Italia por 3-0 en el estadio Santiago Bernabéu tras una exhibición colectiva que encontró en Isco a su gran líder.El centrocampista del Real Madrid marcó los dos primeros goles (13' y 40') y Álvaro Morata, que entró en la segunda parte, redondeó el marcador en el 76'.España lidera ahora el Grupo G con 19 puntos, tres más que Italia, y tendrá asegurado el pase a Rusia si gana dos y empata el otro de los tres partidos que le faltan por jugar, ante Liechtenstein, Albania e Israel. Italia, en cambio, parece condenada a jugar una repesca, ya que sólo el primero de cada grupo avanza directamente a Rusia.Fue el reencuentro con la mejor España, el recuerdo de aquellas viejas esencias que hicieron de este equipo algo admirable. Le falta recuperar el aroma de los títulos, circunstancia que parece más cercana ahora, con el recuerdo fresco de su magnífico partido ante Italia.Era lo más parecido a una final. Las dos selecciones llegaban al Santiago Bernabéu igualadas a 16 puntos a falta de tres jornadas para el cierre de la fase de grupos. Y España salió con una clara ventaja. No sólo estadística, sino también moral.El seleccionador español, Julen Lopetegui, rescató una de las señas de identidad de la vieja España: el uso masivo de centrocampistas. Jugó sin delantero y lleno el campo de futbolistas virtuosos, de "pequeños", y suyo fue el duelo.Italia planteó un duelo agresivo, con la idea de mirar a España a los ojos. Pero casi todo el tiempo sólo pudo poner la vista en el suelo, en el recorrido del balón, siempre limpio en las botas de los jugadores locales. España sólo tardó 13 minutos en adelantarse. Tuvo una falta a favor en la frontal del área e Isco la ejecutó magistralmente ante un Gianluigi Buffon quizá lento en su desplazamiento.Alos 22 minutos Italia tuvo el empate con un poderoso cabezazo de Andrea Belotti que sacó David de Gea con enormes reflejos. Pero el duelo le pertenecía a España, que elevó la presión muy arriba y complicó enormemente la salida de balón del rival.Y llegó el minuto 40. Ocurrió algo cercano a la excelencia. España combinó por todas las zonas del campo y la pelota llegó hasta Isco, quien desde fuera del área, y con la zurda, puso el balón junto al palo izquierdo de Buffon, que nada pudo hacer en su desesperada estirada. El Santiago Bernabéu se rindió al jugador del Real Madrid, un futbolista definitivamente instalado en la elite.España se fue al descanso con cara de ganador. Todo lo contrario que Italia, la viva imagen de un equipo resignado y rendido ante un rival que por momentos le bailó. Al menos, contó con la misericordia de su rival en la segunda parte.Tras el intermedio, España se tomó el duelo con más tranquilidad e Italia aprovechó para enseñar algo más en ataque. Por ejemplo, un disparo de Lorenzo Insigne que sacó De Gea. Pero nada que infundiera un mínimo temor a los locales.Isco todavía se reservó un momento estelar a los 67 minutos con un tremendo "caño" a Verratti que continuó con una preciosa asistencia a Dani Carvajal, a quien ganó Buffon en el mano a mano. El Santiago Bernabéu volvió a aclamar a la estrella del partido.España cerró la goleada a los 76 minutos con una subida de Sergio Ramos, que regaló una gran asistencia a Álvaro Morata, quien había entrado minutos antes.Lopetegui incluso dio minutos a David Villa, la gran sorpresa de la convocatoria. El delantero del New York City entró en el minuto 44 por un aclamado Isco en su regreso a la selección tras tres años ausente.Fue el colofón a una noche en la que España no sólo dio un paso casi definitivo hacia Rusia, sino que envió un nítido mensaje: ha vuelto.