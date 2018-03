España e Italia, los fuertes de Europa

MADRID. España e Italia prolongaron su particular pulso por el dominio del Grupo G europeo y salieron airosos de sus respectivos compromisos, igual que Croacia, que propició la primera derrota de Ucrania e impuso una autoridad de la que careció Gales, incapaz de sumar tres puntos en Dublín.Las victorias de España ante Israel (4-1) y de Italia frente a Albania (2-0) aventuran un mano a mano entre ambos hasta el final. Los duelos directos pueden marcar el devenir del grupo.España goleó sin excesivos contratiempos ante un rival del que se esperaba una resistencia mayor. Antes del descanso quedó resuelto el choque con los goles de David Silva y Vitolo, en el tiempo añadido. Después, Diego Costa firmó el tercero y Francisco Alarcón Isco, el cuarto en el tramo final. Lior Refaelov anotó el único visitante.A la goleada del equipo de Julen Lopetegui respondió Italia con un triunfo más laborioso ante Albania en Palermo (2-0) en un partido que estuvo interrumpido durante varios minutos por el lanzamiento de bengalas de la afición visitante.Careció de brillo el combinado de Giampiero Ventura en el estadio Renzo Barbera. Y eso que encarriló la situación antes del cuarto de hora tras la fuerte entrada de Magjen Basha sancionada por penalti, que transformó Daniele De Rossi. No respiró Italia hasta el minuto 71, cuando el pase de Davide Zappacosta fue aprovechado por Ciro Immobile para marcar el segundo.El Grupo G se completó con la primera victoria de Macedonia, que aprovechó las carencias de Liechtenstein en Vauz. Boban Nikolov marcó antes del descanso y un doblete del jugador del Palermo Ilija Nestorovski redondeó el marcador entre los dos colistas del grupo (0-3).Luka Modric e Ivan Rakitic dirigieron a Croacia, que salió airosa de la visita de Ucrania, hasta ahora invicta. Le bastó al cuadro balcánico con el tanto anotado por el jugador del Fiorentina Nikola Kalinic a seis minutos del descanso y poco después de que Mario Mandzukic enviara un balón al palo (1-0).Con esos tres puntos el equipo croata queda como líder en solitario del Grupo I seguido ahora por Islandia, que ganó a domicilio a Kosovo (1-2). Dos tantos de Bjorn Sigurdarson, el segundo de penalti, allanaron el panorama escandinavo, solo cuestionado al inicio de la segunda parte con el tanto del jugador del Sheffield Wednesday Atdhe Nuhiu, insuficiente para Kosovo.Al acecho está Turquía, que ha evidenciado una significativa recuperación y que sumó ante Finlandia en Antalya su segundo triunfo seguido (2-0) y totaliza ocho puntos, tres menos que el líder. Un doblete del atacante del Besiktas Cenk Tosum sentenciaron el choque en un cuarto de hora.La decepción de la sesión volvió a ser Gales, incapaz de ganar en Dublín (0-0) para sumar enteros en sus expectativas clasificatorias. Cuatro empates seguidos afean la situación del equipo de Gareth Bale, tercero de su grupo.Insuficiente marcador para el equipo galés y también para Irlanda, que perdió el liderato del sexteto en beneficio de Serbia, que remontó a Georgia (1-3) en Tiflis.Y eso que el tanto de Nika Katcharava a los seis minutos puso por delante al equipo local, que aún no ha ganado en la fase. Pero el penalti transformado en el tiempo añadido de la primera parte por el jugador del Southampton Dusan Tadic fue clave.Al inicio de la segunda parte, Aleksandar Mitrovic ya puso por delante a Serbia, que remató su triunfo a cuatro del final con el tanto de Mijat Gacinovic.Austria ganó a Moldavia en Viena y mantiene sus expectativas. Los goles de Marcel Sabitzer y Martin Harnik desatascaron al equipo centroeuropeo, que sumó su segundo triunfo en la fase clasificatoria.