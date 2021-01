"Ese gol lo celebramos con todo"

El 7 de marzo de 2007 se jugó el partido ente el FAS y el Alianza en el estadio Óscar Quiteño en el marco de la tercera fecha de la fase regular del Clausura. Se jugaba el minuto 92 y cuando todo parecía un empate sin goles, de la nada apareció Isaac Zelaya para mandar el balón al fondo y darle el triunfo a los paquidermos.

No fue un gol cualquiera. Desde entonces, el Alianza no ha podido ganar en tierra tigrilla y la maldición cumple ya 13 años. No es causalidad que la cueva del tigre es casi un terreno inexpugnable para los capitalinos, pues desde el formato de torneos cortos allá en 1998 los albos sólo han ganado dos veces en el estadio Quiteño ante el FAS.

Zelaya disputaba su segundo torneo con el Alianza tras su paso por el Firpo y el Águila. Afrontaba el equipo capitalino momentos difíciles al no alcanzar la corona pero ese gol fue una alegría sin igual. El volante oriental recordó ese tanto y habló de lo que significan esos partidos.

"Fue un centro, no sé si después de un saque de banda. El portero Santos Rivera la rechaza y voy entrando al área, me encuentro el balón y cabeceo y se va al ángulo. Celebramos con todo, ganarle al FAS no era fácil en su casa, fue una bonita noche para nosotros", recordó Zelaya.

"Es casi imposible que el FAS pierda de local ante el Alianza. La vez que nosotros les ganamos fue porque era el minuto 92 y no les dimos oportunidad de reacción porque terminó el partido. El FAS empuja bastante en su casa, empuja su gente y se crecen bastante. Hay probabilidad que pierdan, porque esto es fútbol, pero para ellos es prohibido perder ante el Alianza ahí", agregó.

Zelaya destaca que a lo largo de los torneos cortos, llegar al Quiteño es casi un calvario. Han llegado con mayor o mejor fortuna, a veces ganando en suelo santaneco, pero en algún momento ceden ante la presión y terminan empatando o perdiendo.

"El Alianza ha tenido grandes planteles y aún así no ha podido ganar. Debe mostrar una diferencia de juego abismal para ganar ahí. Para el Alianza, el archirrival es FAS, por ello quieren ganar pero no han podido. Cuando jugué en Alianza uno sabe que esos partidos son duros de ganar", destacó.

El veterano volante oriental está a la expectativa de estos juegos de semifinal y si en la serie entre el Águila y Jocoro ve claro favorito a los emplumados, en la otra manga la cosa está para cualquiera. Si bien ya no urge el triunfo a los albos en el juego de vuelta, no puede confiarse pensando más en su boleto a la final.

"En la serie Alianza FAS es parejo porque los dos equipos tienen mucho potencial. No veo uno favorito aunque puedo decir que el FAS tiene más delanteros que pueden hacer la diferencia. En el juego de vuelta, eso podría ser importante", agregó.

"El Águila, en esta instancia, es otro equipo. Viene levantando el nivel partido a partido, no sé si ya está en su tope, pero están en un gran nivel. Es el favorito, tiene ventaja con un plantel más rico en todos los sentidos, es más completo", destacó.

Zelaya terminó contrato con el Municipal Limeño tras la finalización del Clausura 2020 en marzo del año pasado y desde entonces no ha vuelto a jugar. Si bien no ha estado activo, no descarta volver a jugar y está a la espera de ver una oferta que le convenga para volver al fútbol nacional.