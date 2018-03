Escudero no ve cuesta arriba la serie

El entrenador del Águila, el argentino Osvaldo Escudero, indicó que la serie contra el FAS está a abierta y como ellos, los felinos también saldrán a ganar."Veo una serie pareja, ellos al igual que nosotros van a buscar ganar, ellos van a salir con la obligación de jugar en su casa, de protagonizar, pero a nosotros no nos queda de otra, el único resultado que nos vale es ganar", argumentó el timonel de los emplumados.Para la segunda mitad, Escudero cree que hubo un penalti sobre David Rugamas, derribado en el área por Matías Coloca, aunque no ahondó en esa circunstancia.De igual manera, el "Pichi" habló del cambio de chip para la vuelta: "Son 90 minutos y nosotros fuimos a jugar al Quiteño, íbamos ganando 1-0 y los dominamos y vamos a apostar a lo mismo, vamos a buscar ese partido. Lo que nos falta es concretar las que tenemos porque FAS se va a cerrar mucho. Sin ninguna duda lo que más se trabajará es la definición".Por su lado, Edwin Sánchez expresó que "fue un juego disputado y tratamos de proponer más que ellos. Para el segundo tiempo tuvimos más llegadas y el hombre menos nos hizo cambiar el esquema del profesor y eso nos hizo retrasarnos, pero el equipo tiene para más y lo vamos a demostrar".También comentó que en Santa Ana irán a buscar la victoria, único resultado que les vale para avanzar por la desventaja posicional en el certamen regular.Finalmente, "el Inter" hizo una comparativa de lo que se hizo y no se hizo en los juegos anteriores ante los felinos."En los otros partidos no estuvimos concentrados y por eso nos empataron al final, pero yo creo que hoy lo que nos faltó al final fue definir. Si corregimos eso podemos llegar a la otra instancia", apuntó el "10" negro y naranja.