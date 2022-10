Escudero: "Los árbitros nos están perjudicando y muchísimo"

Osvaldo Escudero salió molesto pero sin perder la ilusión tras la derrota ante FAS por 1-0 en el Quiteño pero que mantiene vivas las esperanzas de los marcianos de pasar a la siguiente ronda.

Al "Pichi" no le gustó la actuación arbitral y por eso se siente perjudicado. El DT considera que los últimos errores parecen que buscan afectar al Marte para que no clasifique a la siguiente instancia pero mandó un recado.

"Era un partido para empatar porque con uno menos tuvimos a FAS en un arco y provocaron como una o dos ocasiones de gol. Nos están perjudicando y muchísimo", dijo el estratega de los capitalinos.

Pero además mencionó que "vamos a clasificar a pesar que no quieren que clasifiquemos. Nos perjudican de entrada con una expulsión que no era, nos llenan de amarillas y es lógico que no quieran ver a Marte en la final".

"Este grupo se merece estar en la final, no porque lo diga yo sino por lo que hacen los chicos. Ojalá podamos sobreponernos y darle una alegría a nuestra gente".

En su análisis el técnico argentino también mencionó que "Los chicos hicieron un gran partido y tuvieron al rival en su propio arco. Vamos a seguir peleando y vamos a clasificar igual", dijo Escudero a falta de una fecha para el final de la fase regular y con el Santa Tecla pisándole los talones en la clasificación.

Por último, el defensor Diego Chévez consideró que "no podemos solo echarle la culpa al arbitraje. También tenemos que aprender y sacar conclusiones de lo que se hizo y de lo que se puede mejorar".