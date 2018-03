¡Escándalo! Filtran el nombre del ganador del premio “The Best” de la FIFA

A las puertas de la gala "The Best" de la FIFA, medios europeos dan por hecho que el portugués Cristiano Ronaldo será galardonado como el mejor jugador del mundo en la ceremonia programada para este lunes 23 de octubre en Londres.La afirmación se basa en que ya se filtró la información y esta confirma lo que era un secreto a voces.Según el periódico Marca, la estrella del Real Madrid superará a Messi por segunda ocasión consecutiva en esta gala de la FIFA instaurada en 2016. En la nómina de los tres finalistas también está el brasileño Neymar, actual jugador del PSG.Cristiano era favorito para el premio después de ganar con el Real Madrid la Liga española y la Liga de Campeones de Europa.Además, el técnico francés Zinedine Zidane será galardonado como el mejor entrenador, por lo que el Real Madrid tendría asegurado otro trofeo.Además de "Zizou" están nominados a mejor entrenador Antonio Conte, del Chelsea, y Massimiliano Allegri, del subcampeón europeo Juventus.En el once ideal de la FIFA además aparecerían cinco jugadores del Real Madrid: Sergio Ramos, Marcelo Vieira, Tony Kroos, Luka Modric y Cristiano Ronaldo.