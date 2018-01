"Es un fracaso y yo soy el responsable"

La conferencia de prensa iba dirigida, hoy más que nunca, a encontrar respuestas ante más de un mes de malos resultados para el Real Madrid que esta tarde culminó una catástrofe más al quedar fuera de la Copa del Rey frente al Leganés.

Zidane fue directo: "Hoy sí, es un fracaso para mí, clarísimo. Yo soy el responsable".

Y no es para más luego de la mala imagen que el equipo dejó frente a su afición y que le dio aal Leganés su primera victoria en el estadio Bernabéu.

"No hicimos el partido, sobre todo en la primera parte. Después de ganar un partido allí complicado, hoy no hicimos el partido adecuado, no hicimos el partido que había que hacer, podemos decir lo que queramos pero es muy duro, es una noche muy difícil para toda la gente", dijo el técnico merengue.

¿Qué queda ahora para el Real Madrid? El francés volvió a ser directo: "Vamos a seguir, mañana tenemos entrenamiento y el sábado partido y vamos a seguir, no hay mas remedio".