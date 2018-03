¡Es real! Usain Bolt realizará una prueba para fichar por el Manchester United

Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, no pierde su sueño de ser futbolista y de poder marcar goles. Por eso, a sus 31 años, el jamaiquino está dispuesto a someterse a una prueba que le permitirá saber si puede vestir y defender la indumentaria del Manchester United, su equipo de toda la vida.

La prueba será patrocinada por la marca deportiva Puma, patrocinadora de Bolt, y consistirá en que juegue con el Borussia Dortmund, equipo de la primera división alemana, a modo de observar si el jamaiquino también está a la altura de los mejores equipos de Europa.

"Eso determinará qué hago con mi carrera, de qué manera funciona. Si dicen que soy bueno y que necesito un poco de entrenamiento, lo haré", expresó Bolt al diario "Express".

"He hablado con Alex Ferguson y con José Mourinho. Me dijo que si me pongo en forma y listo, verá qué puede hacer. Unos de mis mayores sueños es fichar por el Manchester United ", afirmó.