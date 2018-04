¡Es oficial! Zlatan Ibrahimovic no jugará el Mundial

ESTOCOLMO. El astro Zlatan Ibrahimovic no jugará el Mundial de Rusia, confirmó hoy la Federación Sueca de Fútbol en un comunicado.

"He hablado con Zlatan el martes. Ha dicho que no ha cambiado su postura respecto del seleccionado. El 'no' sigue vigente", dijo el director de selecciones Lars Richt.

Su técnico lo adelantó: "No convocaremos a Ibra"

Ibrahimovic anunció su retiro de la selección sueca tras la Eurocopa de Francia 2016, pero en los últimos meses, con diversas declaraciones, alimentó las especulaciones sobre un posible retorno al equipo para el Mundial.

El delantero, de 36 años, dejó recientemente el Manchester United para fichar por Los Angeles Galaxy, donde afrontará posiblemente el tramo final de su carrera.

AL MUNDIAL SIN ÉL

Suecia logró el boleto al vencer a Italia en la repesca europea e integra el Grupo F del Mundial, que se disputa del 14 de junio al 15 de julio en Rusia, junto con Alemania, México y Corea del Sur.

Las palabras de Richt ratifican lo expresado en varias ocasiones por Janne Andersson, el entrenador de Suecia. "A mí no me ha dicho que quiere jugar", dijo Andersson en recientes declaraciones al periódico alemán "Bild am Sonntag".