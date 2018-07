Es nuevo refuerzo del Chalatenango, pero entrena con Águila

El delantero salvadoreño David Díaz, exjugador del Alianza, fue anunciado el pasado 25 de junio como nuevo refuerzo del AD Chalatenango, pero este día entrenó con el Águila, que inició su pretemporada en el estadio Juan Francisco Barraza.

El delantero llegó en busca de un cupo al equipo norteño e incluso firmó contrato, según se ve en las imágenes publicadas.

"(Díaz) no vio muchos minutos en estos (últimos torneos). Esta es la razón por la que se negoció sus servicios en el Chalatenango, y finalmente se cerró el trato con su contratación y firma", se afirmó.

Pero este lunes, el jugador apareció en una fotografía junto a jugadores emplumados, incluso vistiendo el uniforme de entrenamiento de los migueleños, al lado de los nuevos refuerzos.

Este mismo lunes, el Chalatenango anunció en su página web que uno de los jugadores procedentes del Alianza y que llegaba a préstamo podía darse de baja debido a anomalías en sus documentos.

En efecto, el único refuerzo confirmado en las filas chalatecas que viene del Alianza es el atacante David Díaz, quien no fue al entreno de los alacranes, programado hoy a las 8:00 de la mañana.

NO TIENEN CLARA LA SITUACIÓN DE DAVID DÍAZ

Al respecto, un representante del equipo norteño no quiso ahondar en el tema ya que no podía confirmar si se trataba de Díaz u otro fichaje del equipo el que está en problemática con sus papeles. Pero sí comentó que al firmar con Chalatenango y luego vincularse con Águila puede acarrearle problemas al nacional.

El principal problema radicaría si Díaz, quien firmó con los norteños, estampa firma en un nuevo contrato con los migueleños, lo que podría derivar en una sanción similar a la que tuvo Luis Hinestroza, quien rubricó dos contratos, con CD Chalatenango y Metapán, años atrás.

Se intentó contactar vía telefónica al presidente del club, Rigoberto Mejía, pero no se atendieron las llamadas.