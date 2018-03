¿Es la Copa Oro de CONCACAF el torneo más extraño del mundo?

La Copa Oro es realizada por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) cada dos años y participan 12 selecciones, entre ellas El Salvador.Según la cadena internacional de noticias British Broadcasting Corporation (BBC), la Copa Oro es el torneo de selecciones de fútbol más extraño de todo el mundo. Este medio señala cinco razones por las cuales el torneo regional parece un torneo poco llamativo.Se pensaría que el máximo organismo de fútbol tiene controlado todos los campeonatos que se llevan a cabo, pero este no es el caso, FIFA no tiene ni el mínimo control de este torneo.Eso lo demuestra la situación del seleccionado Florent Molouda, que de haber jugado 80 partidos con Francia pasó a disputar este torneo con la selección de Guayana Francesa. Eso lo haría inelegible en cualquier otro torneo de FIFA, pero en la actual Copa Oro fue inscrito y hasta ya participó en un partido Un caso parecido ocurrió en 2007, cuando Jocelyn Angloma jugó con Francia y luego eliminó a Honduras con la selección de Guadalupe.De los 41 miembros que conforman la CONCACAF, tres seleciones de América del Norte tienen el honor de clasificar directamente a la Copa Oro y son Estados Unidos, México y Cánada.La clasificación directa de las primera dos selecciones se debe porque son las selecciones que más títulos poseen a nivel de CONCACAF. Por su parte Canadá se clasifica por cortar el duopolio de México y Estados Unidos, al coronarse campeón en la edición de 2002, cuando superó la fase de grupos gracias a la moneda.Desde 1991 Estados Unidos ha sido la única sede donde se ha disputado la Copa Oro. Las excepciones únicamente fueron en el año de 1993 y 2003, cuando en México también se disputaron algunos partidos. Asimismo en 2015, que se albergaron en Toronto.En total son 14 recintos deportivos en el que se desarrolla el torneo. Tomando en cuenta que son 12 las selecciones que buscan la clasificación a cuartos de final.Para México la Copa Oro no es algo que quiera alcanzar fuertemente, ya que en la mayoría de ocasiones, como la de este año, llega con una selección que solo está conformada por jugadores reservistas.Ninguna de sus estrellas más reconocidas como, Javier "el Chicarito" Hernández, se hizo presente a dicho campeonato.Pero también, la selección local, Estados Unidos, no llamó a su estrella Christian Publisic, actual jugador del Borussia Dortmund, así como Costa Rica no cuenta con el portero Keylor Navas, del Real Madrid."La razón por la que quizá estas estrellas no se presentan es debido a que los campeonatos locales van paralelos, lo cual no pueden desarrollarse con los mismos jugadores", analiza la BBC.