"Es complicado escuchar que un jugador no tiene para pagar la luz"

Lo de Pasaquina no es fácil. La dirigencia aún no tiene una solución con respecto a lo financiero. Este domingo la taquilla no alcanzó ni para cubrir gastos del espectáculo.

El entrenador de ese plantel, José Manuel Romero, lo tiene claro. Tiene que poner el oído a comentarios de sus jugadores, quienes reflejan apuros financieros.

"Uno termina loco acá. En estos días atrás, todos se quejaban. Pero yo les dije que le pidiéramos a Dios, que es quien nos va a solventar los problemas".

"Es complicado escuchar que a un jugador le cortan el cable, que el otro no tiene para la luz, que el otro tiene enfermo al hijo", apuntó el timonel de los fronterizos.

Pero con el triunfo ante Audaz, por 1-0, Romero pudo respirar con sus jugadores. El gane les sonrió y el estratega se quebró emocionalmente. Pese a que no podrá sumar en tabla, por sanción federativa, el técnico resaltó la victoria ante los coyotes.

"Lo importante es que se ganó y que los muchachos van a recibir algo de dinero esta semana. Había muchas cosas que hacían dudar a los muchachos. He pasado dos semanas fuertes en mi vida. Por eso, este jueves tomé la decisión de acercarme a Dios. Fui a la iglesia. No aguantaba, todos los jugadores se me quejaban", apuntó el estratega de Pasaquina.