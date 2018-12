“Es absurdo que Messi sea quinto en la pelea por el Balón de Oro”

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, intentó pero no pudo esquivar la polémica al dar respuesta a la pregunta sobre el quinto lugar que obtuvo Messi en la votación del Balón de Oro.

Los máximo honores en la gala fueron para el croata Luka Modric y en la habitual rueda de prensa previo al partido de Copa del Rey ante la Cultural Leonesa, el técnico fue directo.

"No entro a valorar las incongruencias de un premio o no. No soy el que lo tiene que explicar. Cada uno tiene su opinión. Para nosotros es absurdo (que Messi sea quinto). Felicitamos a Modric, porque es un gran jugador", dijo Valverde.

Antes de la rueda de prensa, el entrenador del Barcelona y la plantilla se desplazaron al espacio memorial que el club ha instalado en el Camp Nou para recordar al expresidente Josep Lluis Núñez, fallecido el lunes a los 87 años.