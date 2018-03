Ernesto Góchez dirigirá su primer entreno con el Sonsonate

Ernesto Góchez, técnico interino del Sonsonate, dirigirá hoy su primera práctica en el estadio Ana Mercedes Campos y el calendario de la liga se encargó de ponerle como primer examen al FAS, uno e sus exequipos como jugador.Según informó el equipo cocotero, la práctica de hoy está programada para las 3:00 de la tarde y Góchez toma las riendas del equipo con el reto de cortar la racha de cinco fechas sin ganar y recuperar terreno en el Clausura 2017.“Estamos tratando de colaborar con la junta directiva. Los resultados no se han venido dando, lo que generó la salida del profe Castillo y toca hacerle frente a lo que se viene”, mencionó.Sobre el partido contra el FAS, uno de sus exequipos, Góchez dijo que es una “bonita prueba”, pero la meta es cortar la mala racha.“Siempre con un equipo grande hay muy buen espectáculo, son dos equipos que saben ganar y dos aficiones grandes. Ya sea FAS u otro equipo es indiferente y hay que preparar bien al equipo y el objetivo es sacar los tres puntos”, analizó.Según Góchez, la directiva cocotera se tomará su tiempo para analizar la contratación de un nuevo técnico y no tiene definido cuántos partidos dirigirá.“El objetivo es ver cómo el equipo mejora y rinde más. Es bonito que venga FAS, pero nuestra mirada no está solo en ese juego y la idea es ayudar al equipo a salir de esta racha y en el camino vamos ir hablando con la directiva”, recalcó.El Sonsonate suma cinco fechas sin saborear una victoria, de las cuales cuatro han sido derrotas y un empate que lo han estancado en la casilla 8 del torneo, con 11 puntos.Según manifestó Góchez, por la situación del equipo y la etapa del torneo, el nuevo técnico del Sonsonate tendría que ser nacional o un extranjero que ya esté en el país y conozca muy bien el fútbol salvadoreño y al equipo.“Hay una lista muy grande, unos que la directiva está buscando y otros que han mandado su currículum y vamos ir buscando despacio el perfil y ver lo que más conviene”, dijo Góbchez, que hasta la semana anterior fungía como director deportivo.Sobre los candidatos, Ernesto Góchez no reveló nombres. “Se están evaluando los currículum, no estamos buscando un técnico extranjero, el campeonato ya está avanzado y no podemos traer un técnico que no conozca al equipo”.