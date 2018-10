Ernesto Góchez admite que gira de la sub 20 por Atlanta no fue provechosa

Ya instalado en Bradenton, luego de haber disputado tres amistosos en Atlanta, Ernesto Góchez, técnico de la selección salvadoreña sub 20, aseguró que la gira por Atlanta no dejó las conclusiones que se buscaban como cuerpo técnico de cara al Premundial de CONCACAF, por el contrario, admite que fue una mala experiencia para el combinado nacional.

Las complicaciones de la selección sub 20 fueron grandes en ese camino por Atlanta, tanto así que llegó a Bradenton hasta este martes por la noche. Hoy, miércoles, pudo realizar sus primeros dos entrenos en la sede del Premundial de CONCACAF.

"La verdad los contratistas no cumplieron con nada de lo prometido. Al final a la FESFUT le tocó pagar todo. Lastimosamente la gira no fue provechosa. Los contratistas nos quedaron muy mal. La alimentación allá no fue acorde a la deportiva. Los promotores nos llevaban a comer lo que cayera. No hubo un descanso adecuado", apuntó Góchez, en charla con EL GRÁFICO.

De los tres partidos en Atlanta, el único que se hizo frente a una selección fue ante Honduras. Ante la sub 20 catracha la azul cayó por 3-0.

"Tuvimos que optar por cuidar la integridad física de los jugadores. La responsabilidad total es de los promotores. Tuvimos varios jugadores tocados (con molestias). En el caso de Kevin Menjívar es muy difícil que esté para el primer juego. Pero ya pasó. Ahora estamos en unas instalaciones maravillosas, con un clima espectacular", apuntó Góchez en charla con este medio.

Desde su llegada a Bradenton, Góchez aseguró que han tenido que recuperar el tiempo perdido.

"Hay que aprovechar cada segundo que tengamos en la cancha. Debemos insistir en aplicar lo que queremos para este vienes, en nuestro debut ante Curazao. Desde ahí iremos partido a partido, iremos modificando la estrategia que queremos presentar. Lastimosamente no hemos tenido tiempo para trabajar", declaró Góchez.