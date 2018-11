Ernesto Góchez: “No tenemos nada que perder ante México”

El Salvador se complicó en sus posibilidades de acceder a un boleto al Mundial sub 20 de Polonia 2019, tras caer por 0-1 ante Panamá el martes. Ahora debe ir con los pies hinchados ante México, uno de los equipos potentes de CONCACAF.

Desde ya el entrenador Ernesto Góchez planea ir a hacer presión alta a los aztecas. Sabe de la calidad de los mexicanos, pero confía en hacer una buena presentación.



¿Qué análisis hace por la derrota de 0-1 ante Panamá, ya en frío?

Tristes, porque la verdad perder siempre duele. Creo que el equipo dio batalla. Yo, la verdad,estoy orgulloso de los muchachos. Si pudieron ver fue el mismo planteamiento que se usó contra Guatemala, pero lastimosamente nos cayó un gol en contra sobre el final y no lo pudimos contrarrestar. Pero bueno, duele. Aún tenemos una posibilidad, pero este juego ante Panamá nos ponía más cerca de participar en un Mundial. No se dieron las cosas. Estamos tristes por el resultado, pero contentos con el rendimiento de los jugadores.

¿Qué puede decir de su esquema a lo largo de este certamen?

Yo sé que habrá críticas en decir que el equipo juega defensivo. Pero esa es la estrategia que tenemos. Debemos seguir. No me arrepiento. Un equipo se tiene que fortalecer de atrás para adelante. Tuvimos poco tiempo de trabajo y nos enfocamos en lo defensivo. Creo que el equipo aporta mucho defensivamente. Se para muy bien, pero sí nos hace falta más contundencia arriba. Generamos pocas llegadas. A eso le apostábamos, llegar al arco rival y las que tuviéramos las debíamos aprovechar, pero lastimosamente no lo hicimos.

Esto es fútbol. Son cosas que pasan y hay que afrontarlas. Quedo orgulloso de estos jugadores, porque la entrega es indudable. Son un ejemplo de garra y entrega.

¿Cómo recuperar a los jugadores de este golpe anímico, tras la caída ante Panamá?

Es un golpe que duele, pero desde el principio sabíamos que era complicadísimo. Nuestra primera meta era pasar de la primera ronda y eso ya era complicado. Pero logramos y de 34 selecciones estamos entre las seis mejores. Lastimosamente nos dolió perder contra Panamá. Pero jugar contra México siempre es un factor de ánimo. Jugar contra México es un ingrediente aparte y eso va a motivar a los muchachos.

¿Con qué actitud pretende llevar a su equipo al choque de este viernes ante México?

Esta derrota ante Panamá ya dolió el martes, pero ya estamos enfocados en México. México es una potencia, ha sido campeón del Mundo en categorías menores. Sabemos que siempre es un rival a vencer, un rival muy difícil, pero no es un Dios. El biotipo del jugador mexicano es parecido al de nuestros jugadores. Entonces, vamos a tratar de hacerle un buen partido a México. Trataremos de ir por el milagro. Ya en otras ocasiones hemos clasificado a un Mundial por ganarle a México. Entonces, por qué no se puede repetir eso.

¿Quedan posibilidades reales aún ante México?

Es complicado. México es muy fuerte. Si te das cuenta, los resultados favorecen. México va a tener siete días de descanso antes de medirse a El Salvador. Viene recuperado . Jugó todos sus partidos en el estadio de IMG Academy. Nosotros apenas ante Panamá hicimos nuestro primer juego ahí. Pero estamos pensando en cómo contrarrestar las virtudes de México, en cómo dañarlo. Vamos por un resultado que nos permita tener esperanza.

¿Habrá cambios en el esquema ante México?

Casi no, la verdad. Lo único que vamos a tratar es ir a presionar un poco más arriba. Trataremos de salir a ejercer un presing alto desde el inicio del juego. Solo tenemos un día para preparar ese partido y cambiar la estrategia en su totalidad sería riesgoso. Pero de que le vamos a hacer un juego interesante a México, se lo vamos a hacer.

¿Nada que perder para El Salvador en el juego ante México, este viernes?

Nada que perder. Para nadie es un secreto que México es favorito a clasificar en primer lugar. Entonces, eso nos da tranquilidad. Nos vamos a enfrentar a un gigante , pero si David venció a Goliat, por qué no lo vamos a hacer nosotros.