Ernesto Góchez: "La idea es poner a trabajar a la selección lo antes posible"

La selección mayor no se ha vuelto a juntar desde enero de este año, cuando tuvo que preparar por una semana el juego entreno ante su similar de Islandia, disputado en Los Ángeles, Estados Unidos. Tras el brote de la pandemia por coronavirus, desde marzo, el equipo nacional también entró en una pausa forzada. A finales de ese mes, debía medirse ante Panamá y Belice, en amistosos de ventana FIFA, pero no pudo ser, debido a la emergencia sanitaria.

Pero luego de que este martes, el presidente de INDES, Yamil Bukele, diera información sobre cómo será cada etapa en la que vuelva el deporte, la primera división confirmó que pretende iniciar el Apertura 2020 el 5 de septiembre; tras seis semanas de pretemporada. Ante eso, el asistente técnico de selección mayor, Ernesto Góchez Lovo, dijo que el retorno al trabajo del equipo nacional absoluto quedará sujeto al calendario del Apertura. Habló de aprovechar los espacios en los que no habrá jornadas a mitad de semana.

"Para poder meter microciclos debe ser en semana larga, donde no haya fechas de liga entre semana. Debemos adecuarnos para meter microciclos. La idea es no parar. Estamos hablando ya de bastante tiempo de no tener conjuntado a un grupo. La idea es ir conjuntando el grupo para irlos relacionando nuevamente como selección nacional, bajo la idea del profesor Carlos de los Cobos. La idea es poner a trabajar a la selección lo antes posible ", apuntó el asistente de De los Cobos en el equipo absoluto.

De parte de Góchez no se debe dejar pasar mucho tiempo sin trabajo a escala de selección. El timonel auxiliar no descarta que en noviembre pueda abrirse una ventana FIFA para poder disputar algún amistoso. "Debemos estar preparados para ello. Tenemos contemplado trabajar con la selección, previendo alguna ventana FIFA. Insisto en que antes de todo queremos ver la forma en que va a quedar el calendario del Apertura 2020", dijo el asistente en charla con EL GRÁFICO.

¿Y el formato?

Por otra parte, este medio habló con el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, quien aseguró que hasta la fecha no hay nada confirmado en cuanto al nuevo formato eliminatorio de CONCACAF para buscar las tres plazas para el Mundial de Catar 2022.

"Todavía nos hemos sido notificados de manera oficial. Yo pregunté por el que se habría filtrado, ese que comprendía un sistema de 12 equipos, repartidos en tres grupos de cuatro. Pero me dijeron que ese filtrado es erróneo", indicó Paiz a EL GRÁFICO, desde tierras chapinas.